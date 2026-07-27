بهروزآذر: پویش ملی پیشگیری از سرطان فقط یک برنامه درمانی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، در نشست دوره‌ای مشاوران امور زنان و خانواده با موضوع پیشگیری از سرطان، با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حوزه سلامت، اظهار کرد: امروز موضوع سرطان در چهار محور پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان و تسکین دنبال می‌شود و اهمیت این موضوع به نگاه ویژه دولت چهاردهم، به‌ویژه رئیس‌جمهور و وزیر بهداشت، بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه دو برنامه مهم دولت چهاردهم با پیشنهاد وزارت بهداشت شکل گرفت، افزود: نخستین برنامه، «پویش نه به تصادف» بود که با هدف حفظ جان شهروندان و کاهش تلفات جاده‌ای آغاز شد. سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که بخش قابل توجهی از آنان جوانان هستند. از این رو، حفظ جان انسان‌ها در کنار سیاست‌های جمعیتی، از اولویت‌های دولت به شمار می‌رود.

بهروزآذر دومین برنامه مهم را کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی عنوان کرد و گفت: آلودگی هوا یکی از عوامل خطر مهم در بروز سرطان‌هاست و توسعه انرژی‌های پاک می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از این بیماری داشته باشد. امروز شاهد پیشرفت قابل توجهی در این حوزه هستیم، اما این مسیر تازه آغاز شده و لازم است همه خانواده‌ها در توسعه انرژی‌های پاک مشارکت کنند.

وی با اشاره به ظرفیت استفاده از انرژی خورشیدی در منازل، اظهار کرد: هر خانه می‌تواند به یک نیروگاه خورشیدی کوچک تبدیل شود و در کنار کمک به تأمین انرژی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا، ارتقای کیفیت زندگی و حفظ سلامت شهروندان ایفا کند.

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به دغدغه دولت در زمینه سرطان پستان و سرطان دهانه رحم گفت: از نخستین ماه‌های فعالیت دولت، جلسات متعددی با وزیر بهداشت و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در این حوزه برگزار شد. در همان جلسات تأکید شد که اجرای برنامه‌های غربالگری بدون اتصال به نظام ارجاع، بیمه و خدمات درمانی، تنها موجب افزایش اضطراب و سردرگمی افراد خواهد شد.

وی افزود: طی حدود دو سال گذشته، همه ابعاد این موضوع از مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی گرفته تا نظام بیمه، ارجاع و درمان مورد بررسی قرار گرفت و با تلاش بی‌وقفه وزارت بهداشت، پویش ملی پیشگیری از سرطان با رویکردی جامع طراحی و اجرا شد.

بهروزآذر تأکید کرد: این پویش صرفاً یک برنامه درمانی نیست، بلکه دعوتی ملی برای ارتقای سلامت همه مردم ایران است؛ زیرا ابتلای یک فرد به سرطان تنها یک بیمار را درگیر نمی‌کند، بلکه خانواده، اقتصاد خانوار، آینده فرزندان و حتی نسل‌های بعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه خانواده در قانون اساسی تصریح کرد: خانواده بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و حفظ سلامت اعضای آن از مهم‌ترین وظایف حاکمیت محسوب می‌شود. بر همین اساس، معاونت امور زنان و خانواده خود را موظف می‌داند در کنار وزارت بهداشت برای ارتقای سلامت خانواده‌ها همکاری کند.

معاون رئیس‌جمهور با خطاب قرار دادن مشاوران امور زنان و خانواده دستگاه‌های اجرایی گفت: لازم است جایگاه تخصصی وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری، غربالگری و درمان سرطان به رسمیت شناخته شود و همه اقدامات آموزشی و فرهنگی بر اساس محتوای علمی و دستورالعمل‌های این وزارتخانه انجام گیرد.

وی افزود: نقش دستگاه‌های اجرایی در آموزش سبک زندگی سالم، ارتقای سواد سلامت، کاهش عوامل خطر و گسترش غربالگری و تشخیص زودهنگام بسیار مهم است و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها، از جمله دستگاه‌های نظامی، کمیته امداد و سایر نهادها، در این مسیر همکاری مؤثری داشته باشند.

بهروزآذر در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه برخی بیماران درباره تأمین دارو اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار، تمام ظرفیت خود را برای تأمین دارو و خدمات درمانی به کار گرفته است.

وی افزود: از نزدیک شاهد تلاش‌های شبانه‌روزی وزیر بهداشت و مسئولان این وزارتخانه بوده‌ام و اطمینان دارم هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه صورت نگرفته است. امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، مشکلات موجود در تأمین برخی داروها نیز در آینده نزدیک برطرف شود.