به گزارش خبرگزاری مهر، کاوه حقیقی در جلسه کارگروه توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری استان، افزود: امروزه توسعه دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، یک انتخاب یا پروژه مقطعی نیست بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقای کیفیت حکمرانی، افزایش رضایتمندی مردم، بهبود بهره‌وری، شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به تاکید بر برنامه هفتم توسعه بر استقرار دولت هوشمند، توسعه خدمات غیرحضوری، تبادل داده بین دستگاه‌ها، حذف فرآیندهای زائد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف، کاهش مراجعات حضوری مردم است و هر خدمتی که بتوان آن را به‌صورت الکترونیکی، برخط و بدون مراجعه حضوری ارائه کرد، باید در اولویت قرار گیرد.

حقیقی تصریح کرد: مردم انتظار دارند خدمات دولتی را سریع، شفاف، بدون کاغذبازی و در هر زمان و مکان دریافت کنند و این انتظار، مطالبه‌ای کاملاً منطقی است.

معاون استاندار زنجان وجود سامانه‌های متعدد و جزیره‌ای را علاوه بر افزایش هزینه‌ها موجب دوباره‌کاری، دریافت مکرر اطلاعات از مردم و کاهش کیفیت خدمات دانست و تأکید کرد: تبادل داده میان دستگاه‌ها باید جایگزین مطالبه مدارک از شهروندان شود.

حقیقی با تاکید بر ضرورت رعایت الزامات امنیت سایبری، حفاظت از داده‌ها، پشتیبان‌گیری مستمر و مدیریت مخاطرات، امنیت را جزئی جدایی‌ناپذیر از فرآیند هوشمندسازی عنوان کرد و بر استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، تحلیل داده و داشبوردهای مدیریتی برای تصمیم‌سازی تاکید کرد و گفت: امروز مدیریت موفق، مدیریتی است که بر پایه داده‌های دقیق، تحلیل‌های به‌هنگام و اطلاعات قابل اتکا تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه استان زنجان باید در این مسیر از ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی بهره ببرد، کاهش هزینه‌های اداری، افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، حذف فرآیندهای غیرضروری، کاهش مصرف کاغذ و استفاده بهینه از منابع عمومی را از نتایج توسعه دولت هوشمند برشمرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان، موفقیت دولت هوشمند را منوط به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و عزم جدی مدیران دانست و ابراز امیدواری کرد: با همراهی اعضای کارگروه، استان زنجان بتوان در شاخص‌های دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری، جایگاه شایسته‌ای در سطح کشور کسب و خدماتی سریع‌تر، شفاف‌تر و باکیفیت‌تر را به مردم استان ارائه کند.