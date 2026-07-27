درآمد شرکت ارتباطات مشترک شهر هر سال صفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران همچنین در جریان بررسی گزارش درآمد شهرداری گفت: در خصوص نکات مثبت و برجسته گزارش عملکرد درآمدی شهرداری در سال، جناب آقای آخوندی تقریباً به نکات لازم اشاره کردند. ما نیز از زحمات همه عزیزان، هم از معاونت مالی و اقتصادی، هم اداره کل درآمد و هم مناطق مختلف شهرداری تهران و همچنین همه پرسنلی که در تحقق این درآمد قابل توجه، که بیش از سقف مصوب شورا نیز هست، زحمت کشیدهاند، تشکر میکنیم.
وی ادامه داد: من فقط یک نکته را میخواستم عرض کنم و آن این است که چون هر سال این موضوع تکرار میشود، باید با شهرداری تکلیف آن روشن شود و آن هم شرکت ارتباطات مشترک شهر است. همانطور که ملاحظه میکنید، الان هر سال در پایان سال، عددی که برای درآمد این شرکت پیشبینی شده، صفر است. اگر به این جدول نگاه کنید، همه اعداد و ردیفها رقم دارند، به جز این مسئولیتی که بر عهده این شرکت است؛ یعنی درآمد حاصل از محل نصب آنتنهایی که در شهر، بیرویه و بیحسابوکتاب، در حال نصب هستند.
امانی گفت: حالا منهای آثار مخربی که این آنتنها بر سلامت و نمای شهر دارند، حداقل چزا حق شهر و عوارضی که باید بابت نصب این آنتنها پرداخت شود، وصول نمیشود؟ من نمیدانم پشت این شرکت چه کسی است و چه کسی واقعاً از شرکتی حمایت میکند که دو فلسفه وجودی آن در حال حاضر کاملاً تعطیل است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا اضافه کرد: یکی از فلسفههای وجودی این شرکت، جلوگیری از نصب بیرویه و بیحسابوکتاب آنتنها و جلوگیری از نازیبا شدن شهر، به قول آقای مظفر، بوده است و دیگری، دریافت حق شهر و شهرداری از صاحبان و بهرهبرداران این آنتنهاست که دارند میلیاردی درآمد کسب میکنند. اما عدد درآمد این شرکت هر سال صفر است.
امانی ادامه داد: خب، اگر قرار است وضعیت اینگونه باشد، منحلش کنیم، آقای چمران. چرا ما باید یک شرکت داشته باشیم که برای آن هزینه کنیم؛ از محل همین درآمدهایی که باید صرف شهر و شهروندان شود، ساختمان نگه داریم، آب و گاز و برق و خودرو تأمین کنیم، در حالی که هر دو وظیفهای که ما در زمان راهاندازی این شرکت برای آن تعریف کرده بودیم، انجام نمیشود؟
وی خطاب به چمران گفت: یادم هست که جنابعالی برای راهاندازی این شرکت با چه جدیت و پیگیریای اقدام کردید. این شرکت مشترک بین ما و مخابرات راهاندازی شد و بعد اپراتورهای خصوصی نیز وارد این مجموعه شدند و در آن دخیل شدند. اما الان، ۱۲ ماه سال، عدد درآمد این شرکت ۱۴۴ عدد صفر است!این یک نکته بود که اگر قرار است معاون محترم مالی توضیحی در این خصوص ارائه دهند، ممنون میشویم.
وی در ادامه گفت: نکته دوم، موضوع سقفی است که ما برای درآمد غیرنقدی شهرداری تعیین کرده بودیم. این موضوع در گزارش بهصورت شفاف مشخص نشده است که آیا آن سقف رعایت شده، بیشتر از آن عمل شده یا کمتر از سقف تعیینشده بوده است. اگر در این خصوص نیز توضیحی ارائه شود، بسیار ممنون میشویم.
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