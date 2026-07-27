ضرورت توجه به امکانات رفاهی در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه بیگی صبح دوشنبه در چهارصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورا ضمن تقدیر از مجموعه سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری شهرکرد، گفت: خدمات‌رسانی در حوزه حمل‌ونقل عمومی از جمله بخش‌هایی است که به صورت مستقیم با زندگی روزمره شهروندان در ارتباط است و تلاش‌های صورت گرفته در این حوزه، با وجود مشکلات و محدودیت‌ها، قابل تقدیر و ارزشمند است.

وی با اشاره به مطالبات شهروندان در حوزه حمل‌ونقل عمومی افزود: در کنار توسعه ناوگان، توجه به زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که این موضوع نقش مهمی در افزایش رضایتمندی شهروندان و استقبال از حمل‌ونقل عمومی دارد.

بیگی با اشاره به درخواست‌های مردمی برای ایجاد و تکمیل ایستگاه‌های اتوبوس در برخی نقاط شهر، خاطرنشان کرد: در محدوده خیابان سرچشمه‌ها و برخی دیگر از مناطق، شهروندان خواستار نصب ایستگاه‌های استاندارد و دارای محل نشیمن هستند تا در زمان انتظار، به‌ویژه در روزهای گرم و سرد سال، از حداقل امکانات رفاهی برخوردار باشند.

عضو شورای اسلامی شهرکرد همچنین بر ضرورت ارتقای امکانات و کیفیت خدمات ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و گفت: خدمات این حوزه در مجموع مطلوب است، اما در مواردی که برخی نواقص یا مشکلات وجود دارد، انتظار می‌رود با پیگیری و برنامه‌ریزی لازم نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود تا شهروندان در فصول گرم و سرد سال با آسایش بیشتری از ناوگان حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند.

وی در ادامه خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز حمل‌ونقل عمومی شد و افزود: ایجاد ایستگاه‌های مناسب، توسعه خدمات و توجه به نیازهای شهروندان در مناطق مختلف شهر، می‌تواند زمینه استفاده بیشتر از ناوگان حمل‌ونقل عمومی را فراهم کند.

بیگی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و اجتماعی استان، بر ضرورت نام‌گذاری برخی میادین و معابر مرکز استان به نام مفاخر اقوام بختیاری و قشقایی تأکید کرد و گفت: شایسته است در شهرکرد به عنوان مرکز استان چهارمحال و بختیاری، نام مفاخر، بزرگان، شخصیت‌های علمی، فرهنگی و اثرگذار اقوام بختیاری و قشقایی بر میادین و معابر شهری ماندگار شود تا ضمن پاسداشت هویت و پیشینه این اقوام، زمینه معرفی هرچه بهتر مفاخر استان به نسل‌های آینده نیز فراهم شود.

بیگی در پایان تصریح کرد: رسیدگی به مطالبات مردم، ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی، توجه به زیرساخت‌های رفاهی و همچنین پاسداشت هویت فرهنگی و مفاخر استان، نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و توجه ویژه مدیریت شهری است و امیدواریم با همکاری مجموعه مدیریت شهری، اقدامات مؤثری در این زمینه انجام شود.