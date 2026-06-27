قیمت طلا و سکه امروز افزایش یافت؛ سکه ۱۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز با افزایش محسوس قیمت‌ها همراه شد و بهای انواع قطعات سکه و طلا در پی رشد نرخ اونس جهانی و نوسانات بازار ارز، روندی صعودی را تجربه کرد.

بر اساس آخرین نرخ‌های اعلام‌شده، سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به ۱۶۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. همچنین سکه تمام طرح قدیم با رشد ۳ میلیون تومانی، ۱۶۲ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

در بازار سکه‌های خرد نیز روند افزایشی ادامه داشت؛ به‌طوری که نیم‌سکه با رشد ۷۰۰ هزار تومانی به ۸۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید. قیمت ربع‌سکه نیز با افزایش ۵۰۰ هزار تومانی به ۵۰ میلیون تومان رسید و سکه یک گرمی نیز با رشد یک میلیون تومانی، ۲۶ میلیون تومان معامله شد.

همزمان با افزایش قیمت سکه، بازار طلا نیز شاهد رشد قابل توجه نرخ‌ها بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۹۰ هزار تومانی به ۱۶ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان رسید. همچنین هر گرم طلای ۲۴ عیار با رشد ۲۷۰ هزار تومانی، ۲۱ میلیون و ۸۶۷ هزار تومان قیمت خورد.

در بازارهای جهانی نیز بهای هر اونس طلا با افزایش ۴۷ دلاری به ۴ هزار و ۸۹ دلار رسید که یکی از عوامل اثرگذار بر رشد قیمت‌ها در بازار داخلی محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند نوسانات نرخ ارز در کنار افزایش قیمت جهانی طلا، همچنان مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده روند بازار طلا و سکه هستند. از این رو، در صورت تداوم این شرایط، احتمال ادامه نوسانات قیمتی در روزهای آینده نیز وجود خواهد داشت؛ هرچند جهت‌گیری بازار به تحولات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی و همچنین روند معاملات در بازار ارز وابسته خواهد بود.