روز آرام بازار طلا؛ قیمت انواع سکه و طلای خام مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلای داخلی امروز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تحت تأثیر نوسانات محدود قیمت جهانی طلا و ثبات نرخ ارز در بازار آزاد، تغییرات جزئی را تجربه کرد. در معاملات امروز، بهای اونس جهانی طلا در کانال ۴۵۰۰ دلاری در نوسان بود و هم‌زمان قیمت دلار در بازار آزاد نیز در کانال ۱۷۰ هزار تومان و در محدوده ۱۷۸ هزار تومان قرار داشت؛ موضوعی که باعث شد بازار داخلی طلا و سکه با شیبی ملایم تغییر کند.

بر اساس داده‌های معاملاتی، اونس جهانی طلا با قیمت ۴۵۴۳ دلار معامله شد که نسبت به میانگین روز گذشته ۴.۲۳ دلار (۰.۰۹ درصد) افزایش را نشان می‌دهد.

در بازار داخلی نیز مظنه طلای تهران به ۸۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسید که نسبت به میانگین روز گذشته حدود ۸۲ هزار تومان (۰.۱ درصد) رشد داشته است.

همچنین هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت ۱۸ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد که در مقایسه با میانگین روز قبل حدود ۱۸ هزار تومان (۰.۱ درصد) افزایش را ثبت کرده است.

قیمت طلای ۲۴ عیار نیز به ۲۵ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده رشد حدود ۲۵ هزار تومانی (۰.۱ درصد) نسبت به روز گذشته است.

در بازار سکه نیز نوساناتی محدود مشاهده شد. سکه طرح جدید امروز با قیمت ۱۹۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد که نسبت به میانگین روز گذشته حدود ۱۶۵ هزار تومان (۰.۰۹ درصد) افزایش داشته است. در مقابل، سکه طرح قدیم با قیمت ۱۸۷ میلیون تومان معامله شد که نسبت به میانگین روز قبل حدود ۵۴۰ هزار تومان کاهش (۰.۲۹ درصد) را نشان می‌دهد.

همچنین نیم سکه با قیمت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد که افزایش حدود ۶۰۰ هزار تومانی (۰.۶۲ درصد) را ثبت کرد. ربع سکه نیز با قیمت ۵۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش رسید و نسبت به میانگین روز گذشته حدود ۶۷۳ هزار تومان (۱.۲۸ درصد) افزایش داشت.

در همین حال سکه یک گرمی تقریباً بدون تغییر نسبت به روز گذشته و در سطح ۲۷ میلیون تومان معامله شد.

به این ترتیب، داده‌های بازار نشان می‌دهد که بازار طلای داخلی همچنان تحت تأثیر هم‌زمان نوسانات اونس جهانی و نرخ ارز داخلی قرار دارد و در شرایط فعلی، تغییرات قیمت‌ها در محدوده‌ای محدود و با شیب ملایم دنبال می‌شود.