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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۹

طاهری: پرچم انقلاب به دست رهبری ادامه دارد

طاهری: پرچم انقلاب به دست رهبری ادامه دارد

گرگان- نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: مسیر انقلاب اسلامی با هدایت رهبر معظم انقلاب و همراهی مردم مؤمن همچنان با قدرت ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت پانزدهمین روز تدفین پیکر مطهر امام شهید ایران که با حضور علما، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، بر استمرار مسیر انقلاب و نقش رهبری در هدایت جامعه اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه رهبری در نظام اسلامی اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال روح مطهر امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی را با ارواح پاک انبیا و ائمه اطهار(ع) محشور فرماید؛ شخصیتی که بیش از ۶۰ سال از عمر خود را در راه اسلام، حمایت از مستضعفان و هدایت امت اسلامی صرف کرد.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت نقش ولایت در تداوم انقلاب اسلامی افزود: امروز به لطف خداوند، پرچمی که امام راحل برافراشت و شهدا برای آن جانفشانی کردند، همچنان در مسیر عزت و اقتدار ملت ایران در اهتزاز است.

طاهری ادامه داد: انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی(ره) و پس از ایشان با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی توانسته است مسیر خود را با قدرت ادامه دهد و این استمرار، حاصل پیوند عمیق مردم با ولایت و آرمان‌های انقلاب است.

وی با اشاره به حضور خانواده‌های معظم شهدا در این مراسم گفت: شهدا بزرگ‌ترین سرمایه معنوی انقلاب اسلامی هستند و پاسداشت یاد و راه آنان، وظیفه‌ای همیشگی برای همه مسئولان و مردم است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری بر ضرورت حفظ وحدت، بصیرت و پایبندی به مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد.

کد مطلب 6900658

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