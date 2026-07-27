به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان در سومین جلسه شورای معاونان دادستانی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در این جلسه راهکارهای کاهش موجودی پرونده‌های شعب تحقیق، تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق و ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی بررسی شد.

وی بیان کرد: برای شعب دارای موجودی نامتعارف و بیشترین مانده پرونده شناسایی و برای آنها برنامه‌ریزی ویژه‌ای به منظور تسریع در روند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌ها انجام شد.

دادستان مرکز استان با تأکید بر اینکه کاهش پرونده‌های معوق تنها یک شاخص آماری نیست، اظهار کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های قدیمی اقدامی مؤثر در مسیر احقاق حقوق مردم، افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت خدمات قضایی است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت هدفمند و نظارت مستمر بر عملکرد شعب تحقیق افزود: تمامی ظرفیت‌های دادستانی باید برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های باقی‌مانده به کار گرفته شود.

دادستان یاسوج ادامه داد: معاونان دادستان با حضور میدانی در شعب هدف، روند اجرای برنامه‌های کاهش موجودی پرونده‌ها را پیگیری کرده و موانع موجود در مسیر رسیدگی را برطرف خواهند کرد.

در ادامه این نشست، معاونان دادستان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای افزایش بهره‌وری شعب، رفع موانع رسیدگی و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های مختلف دادسرا ارائه کردند.

بر اساس مصوبات این جلسه، هر یک از معاونان دادستانی مسئولیت نظارت و همکاری با یکی از شعب دارای موجودی نامتعارف را بر عهده گرفته و با پیگیری مستمر، روند تعیین تکلیف پرونده‌های معوق را دنبال خواهند کرد.

همچنین مقرر شد طی دو ماه آینده کاهش محسوس موجودی پرونده‌های شعب هدف محقق شده و نتایج اقدامات انجام‌شده در جلسات شورای معاونان دادستانی مورد بررسی قرار گیرد.

دادستان مرکز استان در پایان، استمرار پایش پرونده‌ها و کاهش موجودی شعب را از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیریتی و قضایی دادستانی عنوان کرد.