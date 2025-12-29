طرح جدید دادسرا برای ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از قرار گرفتن دادسرا در آستانه یک تصمیم تاریخی برای تقویت ساختار قضائی خبر داد و گفت: طرح ارجاع مستقیم پرونده به قاضی بدون ارجاع به مراجع انتظامی، با هدف افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها در حال اجرا است.

وی در نشستی تخصصی با مدیران و قضات دادسرای یاسوج با اشاره به کاهش چشمگیر موجودی پرونده‌ها، تاکید کرد: در حالی که در سال‌های گذشته موجودی برخی شعب به ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده می‌رسید، اکنون این عدد در بسیاری از شعب به حداقل و در برخی به حدود ۱۴۰ فقره کاهش یافته که نتیجه مدیریت صحیح ورودی‌ها و تلاش مستمر همکاران است.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار فقره پرونده رسوبی در مراجع انتظامی استان تعیین تکلیف شده است، افزود: میانگین ورودی پرونده‌ها در دادسراهای استان از ۱۸۰ فقره به حدود ۹۰ تا ۱۱۰ فقره در هر شعبه رسیده و این در حالی است که شاخص کشوری برای شعب بازپرسی ۱۱۰ و برای دادیاری ۱۳۰ پرونده تعیین شده است.

وی این شرایط را فرصت مناسبی برای تقویت محدود و هدفمند تشکیلات دادسرا دانست و تصریح کرد: درخواست افزایش شعب، گسترده و پرهزینه نیست و حتی ایجاد دو یا سه شعبه جدید بازپرسی و دادیاری می‌تواند نقش مؤثری در توزیع عادلانه کار، کاهش فشار بر قضات و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها داشته باشد.

موسویان با تأکید بر اینکه این اقدام با استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود انجام می‌شود، گفت: این مقطع زمانی فرصتی تاریخی و غیرقابل تکرار است و عدم استفاده از آن می‌تواند در آینده امکان اصلاح ساختار را از دادسرا سلب کند.

وی با اشاره به نقش دادستانی در مدیریت مسائل اجتماعی، اضافه کرد: پیشگیری از بحران‌ها، مدارا با مردم و رسیدگی به‌موقع پرونده‌ها از اولویت‌های اصلی دادسراست و در همین راستا، نظام نظارت الکترونیک به‌صورت آزمایشی برای افزایش شفافیت و ارزیابی عادلانه عملکردها اجرا شده است.