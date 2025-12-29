  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۶

طرح جدید دادسرا برای ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی

طرح جدید دادسرا برای ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی

یاسوج-دادستان یاسوج از طرح جدید دادسرا برای ارتقای کیفیت رسیدگی قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید وحید موسویان از قرار گرفتن دادسرا در آستانه یک تصمیم تاریخی برای تقویت ساختار قضائی خبر داد و گفت: طرح ارجاع مستقیم پرونده به قاضی بدون ارجاع به مراجع انتظامی، با هدف افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی‌ها در حال اجرا است.

وی در نشستی تخصصی با مدیران و قضات دادسرای یاسوج با اشاره به کاهش چشمگیر موجودی پرونده‌ها، تاکید کرد: در حالی که در سال‌های گذشته موجودی برخی شعب به ۵۰۰ تا ۶۰۰ پرونده می‌رسید، اکنون این عدد در بسیاری از شعب به حداقل و در برخی به حدود ۱۴۰ فقره کاهش یافته که نتیجه مدیریت صحیح ورودی‌ها و تلاش مستمر همکاران است.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه حدود ۱۰۰ هزار فقره پرونده رسوبی در مراجع انتظامی استان تعیین تکلیف شده است، افزود: میانگین ورودی پرونده‌ها در دادسراهای استان از ۱۸۰ فقره به حدود ۹۰ تا ۱۱۰ فقره در هر شعبه رسیده و این در حالی است که شاخص کشوری برای شعب بازپرسی ۱۱۰ و برای دادیاری ۱۳۰ پرونده تعیین شده است.

وی این شرایط را فرصت مناسبی برای تقویت محدود و هدفمند تشکیلات دادسرا دانست و تصریح کرد: درخواست افزایش شعب، گسترده و پرهزینه نیست و حتی ایجاد دو یا سه شعبه جدید بازپرسی و دادیاری می‌تواند نقش مؤثری در توزیع عادلانه کار، کاهش فشار بر قضات و ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها داشته باشد.

موسویان با تأکید بر اینکه این اقدام با استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود انجام می‌شود، گفت: این مقطع زمانی فرصتی تاریخی و غیرقابل تکرار است و عدم استفاده از آن می‌تواند در آینده امکان اصلاح ساختار را از دادسرا سلب کند.

وی با اشاره به نقش دادستانی در مدیریت مسائل اجتماعی، اضافه کرد: پیشگیری از بحران‌ها، مدارا با مردم و رسیدگی به‌موقع پرونده‌ها از اولویت‌های اصلی دادسراست و در همین راستا، نظام نظارت الکترونیک به‌صورت آزمایشی برای افزایش شفافیت و ارزیابی عادلانه عملکردها اجرا شده است.

کد خبر 6705654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها