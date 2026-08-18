به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی وضعیت شعب و نحوه رسیدگی به پرونده‌های قضایی، با رؤسا و قضات شعب دیدار و درباره مهم‌ترین مسائل و چالش‌های موجود در فرآیند رسیدگی گفتگو کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت کاهش اطاله دادرسی اظهار کرد: تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق باید با جدیت در دستور کار شعب قرار گیرد و ضمن رعایت کامل موازین قانونی، از اطاله فرآیند رسیدگی جلوگیری شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی، رسیدگی دقیق، عادلانه و در عین حال به‌موقع به پرونده‌هاست و لازم است رؤسای شعب با نظارت مستمر بر روند رسیدگی، نسبت به شناسایی پرونده‌های دارای تأخیر و اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.

پوریانی همچنین بر ضرورت پیگیری ویژه پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید کرد و گفت: این پرونده‌ها به دلیل تعدد اصحاب پرونده و آثار اجتماعی و حقوقی گسترده، نیازمند مدیریت دقیق، نظارت مستمر و برنامه‌ریزی برای جلوگیری از طولانی شدن فرآیند رسیدگی هستند.

رئیس کل دادگستری استان مازندران در ادامه، ضمن بررسی تعدادی از پرونده‌های موجود در شعب، از نزدیک در جریان روند رسیدگی قرار گرفت و بر رعایت مواعد قانونی، کاهش زمان رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق تأکید کرد.

وی همچنین با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان شعب دادگاه تجدیدنظر استان، خواستار استمرار نظارت بر عملکرد شعب و تلاش مضاعف برای ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌های قضایی شد.

در این بازدیدها، رؤسای شعب نیز گزارشی از وضعیت پرونده‌های جاری، پرونده‌های معوق، میزان ورودی و روند رسیدگی ارائه کردند و مسائل و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.