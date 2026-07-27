عباسی: ملت ایران پرچمدار یک تغییر تاریخی در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیتالله علی عباسی ظهر دوشنبه در جمع مردم گرگان با تسلیت ایام اربعین حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: داغ از دست دادن رهبران الهی و مجاهدان راه حق هرگز از دل مؤمنان پاک نخواهد شد و این حرارت و محبت همانند عشق به سیدالشهدا(ع) در قلبها ماندگار است.
وی ضمن تقدیر از حضور مردم، مسئولان، فرماندهان نیروهای مسلح و خانوادههای معظم شهدا در این مراسم، افزود: امروز در جمع مردم شریف، مقاوم و شهیدپرور استان گلستان حضور پیدا کردهایم؛ مردمی که همواره در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی ثابتقدم بودهاند.
رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه با اشاره به شرایط کنونی جهان، گفت: ما در یک شرایط تاریخی استثنایی قرار داریم؛ شرایطی که تنها محدود به ایران نیست، بلکه کل جهان در یک مقطع ویژه و سرنوشتساز قرار گرفته است.
عباسی با بیان اینکه امام راحل از این دوران به عنوان «پیچ تاریخی» یاد میکردند، اظهار کرد: تاریخ جهان در حال تغییر است و فصل جدیدی از مسیر بشر در حال شکلگیری است. در این میان، یکی از مؤثرترین ملتها در رقم خوردن این تحول تاریخی، ملت بزرگ ایران اسلامی است.
وی ادامه داد: خداوند این رسالت و مأموریت بزرگ را بر دوش ملت ایران قرار داده و پرچم این تغییر تاریخی امروز در دست این ملت است؛ ملتی که با ایستادگی، مقاومت و ایمان خود شایستگی پذیرش این مسئولیت را نشان داده است.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به وعدههای الهی درباره پیروزی حق بر باطل، خاطرنشان کرد: خداوند در طول تاریخ به پیامبران و بندگان صالح خود وعده داده است که سرانجام مسیر عالم به دست صالحان رقم خواهد خورد و نباید از جولان چند روزه جریانهای ظلم و باطل دچار ناامیدی شد.
وی افزود: مؤمنان باید بدانند اراده الهی بر پیروزی حق استوار است و وعده خداوند تخلفناپذیر خواهد بود؛ چراکه تاریخ بشر به سمت تحقق عدالت و حاکمیت ارزشهای الهی حرکت میکند.
عباسی با تجلیل از مقام شهدا، گفت: شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت، چراغ راه ملتها هستند و ادامه مسیر آنان نیازمند حفظ ایمان، بصیرت و ایستادگی در برابر جریانهای ظلم و استکبار است.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه با اشاره به وعدههای الهی درباره پیروزی اهل حق اظهار کرد: کسانی که در مسیر خداوند اهل جهاد، تلاش و مجاهدت هستند، مشمول نصرت الهی خواهند شد و پیروزی نهایی از آن جبهه حق است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) مسیر عزت ملت ایران را تغییر داد، افزود: امام راحل به این ملت عظمت و عزت بخشید؛ کشوری که پیش از انقلاب تحت نفوذ قدرتهای بیگانه قرار داشت و بسیاری از تصمیمات اساسی آن با دخالت مستشاران خارجی گرفته میشد، امروز به برکت انقلاب اسلامی به جایگاهی رسیده که قدرتهای بزرگ در برابر آن ناتوان ماندهاند.
رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه با اشاره به برخی دیدگاهها درباره سازش با قدرتهای جهانی اظهار کرد: رابطهای که بر پایه وابستگی و تسلیم باشد، صلح نیست بلکه ذلت است. ملت ایران مکتب سیدالشهدا(ع) را انتخاب کرده است؛ همان مکتبی که در برابر ظلم و سلطه ایستاد و شعار «هیهات منا الذله» را به عنوان نماد عزت در تاریخ ماندگار کرد.
عباسی ادامه داد: پرچمی که امام حسین(ع) برای عزت و مقاومت برافراشت، امروز به دست ملت ایران رسیده و این نعمت بزرگی است که خداوند به این ملت عطا کرده است.
وی با بیان اینکه ملت ایران طی بیش از پنج دهه پای آرمانهای انقلاب ایستاده است، گفت: مردم ایران به برکت رهبری امام خمینی(ره) و هدایت رهبر معظم انقلاب، مسیر بزرگی را طی کردهاند و امروز به جایگاهی رسیدهاند که قدرتهای مدعی جهان در برابر اراده این ملت دچار ناتوانی شدهاند.
نماینده مردم استان مرکزی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به تفاوت شرایط ایران در دوران دفاع مقدس و امروز، اظهار کرد: روزگاری در جنگ تحمیلی حتی تأمین ابتداییترین تجهیزات برای کشور دشوار بود، اما امروز جمهوری اسلامی در برابر قدرتهایی ایستاده که خود را ابرقدرت جهان میدانند و این نتیجه ایمان، مقاومت و ایستادگی ملت ایران است.
وی عامل اصلی موفقیت ملت ایران را پیوند میان مردم، ولایت و توکل به خداوند دانست و افزود: زمانی که جامعهای در مسیر ولی خدا حرکت کند و مردم با ایمان و فداکاری پای حق بایستند، نصرت الهی شامل حال آنان خواهد شد.
عباسی با اشاره به آیات قرآن درباره یاری خداوند به مؤمنان گفت: اگر یک ملت به این باور برسد که خداوند همراه اوست، از هیچ قدرتی در عالم هراس نخواهد داشت.
وی با اشاره به استمرار مسیر انقلاب اسلامی پس از رحلت امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: دشمن تصور میکرد با از میان برداشتن رهبران انقلاب، این مسیر متوقف خواهد شد، اما به لطف خداوند و با حضور مردم، این پرچم از دستی صالح به دست صالح دیگری سپرده شد.
رئیس جامعهالمصطفیالعالمیه با تمجید از رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: در باور ما، در عصر غیبت، رهبری جامعه اسلامی بر عهده فقیه عادل و جامعالشرایط است؛ شخصیتی که باید از دانش، شجاعت، تقوا و آگاهی نسبت به مسائل جامعه برخوردار باشد.
وی افزود: امروز به لطف خداوند، این پرچم به دست رهبری شایسته سپرده شده و مردم نیز همچنان در صحنه حضور دارند؛ بنابراین زمینه برای تحقق نصرت الهی فراهم است.
عباسی تأکید کرد: ملت ایران با صبر، استقامت و ایستادگی، به یاری خداوند از این میدان نیز سربلند عبور خواهد کرد و این وعدههای الهی قطعی است و تردیدی در تحقق آن وجود ندارد.
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