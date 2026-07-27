اجتماعات شبانه مردم سرمایه راهبردی کشور و ضامن امنیت ملی است

حسین امامیراد در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت تداوم اجتماعات شبانه مردمی، این حضور را هویتساز، امنیتساز و یکی از مهمترین جلوههای انسجام ملی و سرمایه اجتماعی کشور دانست و اظهار کرد: آنچه پس از جنگ رمضان در سراسر ایران شکل گرفت، صرفاً یک واکنش احساسی به حوادث جنگ نبود، بلکه نمادی از بلوغ سیاسی، بصیرت اجتماعی و احساس مسئولیت تاریخی ملت ایران در دفاع از تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشور بود.
دشمن به دنبال بیثباتسازی حاکمیت و تسلط بر منابع اقتصادی است
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دشمن در این جنگ تنها به دنبال یک رویارویی نظامی نبود، افزود: تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که ایالات متحده و همپیمانانش در کشورهای دارای منابع عظیم نفت و گاز، همواره راهبرد تضعیف، براندازی یا تجزیه دولتهای مستقل، ایجاد شکافهای داخلی و زمینهسازی برای سلطه بر منابع راهبردی را دنبال کردهاند.
وی گفت: نمونههای عراق، لیبی، سوریه، ونزوئلا، افغانستان و... نشان میدهد که هدف، صرفاً تغییر حکومت نیست، بلکه بیثباتسازی و از بین بردن اقتدار ملی برای تسلط بر منابع اقتصادی کشورهاست.
امامی راد ادامه داد: ما آغازگر هیچ جنگی نبودهایم اما بیشک در مقابل تعرّض دشمن هرگز ساکت نمینشینیم و تا مرز پشیمانی دشمن، به دفاع و پاسخ کوبنده خود ادامه میدهیم.
حضور مردم در خیابانها، عامل جلوگیری از سناریوی دشمن است
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ملت بصیر و رشید ایران به خوبی این واقعیت را درک کرده است که دشمن از یک ایران مقتدر، مستقل و یکپارچه هراس دارد و به همین دلیل پروژه فشار، جنگ، تحریم، عملیات روانی و ایجاد اختلاف داخلی را به صورت همزمان دنبال میکند.
وی افزود: از همین رو حضور مستمر مردم در خیابانها، صرفاً یک تجمع احساسی نیست، بلکه پیامی روشن به دشمن است که جامعه ایران اجازه تحقق هیچگونه سناریوی بیثباتسازی و تجزیه کشور را نخواهد داد.
خون رهبر شهید انقلاب موجب همگرایی و اتحاد ملی شد
امامیراد با اشاره به شکلگیری خودجوش اجتماعات مردمی پس از آغاز جنگ رمضان گفت: برخلاف محاسبات دشمن که تصور میکرد با حملات نظامی و عملیات روانی، جامعه ایران دچار سردرگمی و فروپاشی اجتماعی خواهد شد، مردم آگاه و شریف ایران بدون هیچ فراخوان رسمی و تنها با اتکا به درک شرایط کشور، از همان ساعات نخست در میادین و خیابانها حاضر شدند.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی افزود: این حضور، جلوهای از بصیرت مردم و شناخت دقیق آنان از شرایط حساس کشور بود و خون رهبر شهید انقلاب و شهادت کودکان بیگناه میناب و شماری از مردم غیرنظامی و فرماندهان نیروهای مسلح، به نقطهای برای همگرایی و اتحاد ملی تبدیل شد.
وی ادامه داد: دشمن تصور میکرد این حوادث موجب تضعیف روحیه عمومی خواهد شد، اما نتیجه کاملاً معکوس بود و موجی از همبستگی، بیداری و احساس مسئولیت در میان اقشار مختلف جامعه شکل گرفت؛ حتی بسیاری از کسانی که پیش از آن حضور فعالی در عرصههای اجتماعی نداشتند، در کنار سایر مردم برای دفاع از موجودیت ایران به میدان آمدند.
حضور افراد با دیدگاههای سیاسی، قومیتها، مذاهب، سبک زندگی و شرایط اقتصادی متفاوت
امامی راد با اشاره به مشارکت گسترده اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: حضور افراد با دیدگاههای سیاسی، قومیتها، مذاهب، سبکهای زندگی و شرایط اقتصادی متفاوت در این اجتماعات، نشان میدهد که دفاع از ایران و امنیت ملی، به یک نقطه مشترک میان همه ایرانیان تبدیل شده است.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی گفت: این سرمایه اجتماعی کمنظیر باید حفظ شود، زیرا شکلگیری چنین سطحی از همبستگی و انسحام ملی در تاریخ معاصر کشور، بینظیر است.
نزدیک ۶۰ درصد مردم در اجتماعات شرکت کردهاند
وی با استناد به نتایج منتشرشده از سوی مرکز تحقیقات صداوسیما، گفت: نزدیک ۶۰ درصد مردم حداقل یک بار در این اجتماعات شرکت کردهاند.
امامی راد افزود: این آمار نشان میدهد که اجتماعات شبانه به یک حرکت فراگیر اجتماعی تبدیل شده و استمرار آن نیز ناشی از احساس اثرگذاری مردم در سرنوشت کشور است.
نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: هنگامی که مردم مشاهده میکنند حضور آنان، محاسبات دشمن را بر هم زده و امکان سوءاستفاده جریانهای سلطنتطلب، اپوزیسیون و مزدوران داخلی آنان را از بین برده است، طبیعی است که انگیزه مشارکت آنان نیز افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکه این اجتماعات صرفاً یک حرکت نمادین نیست، تصریح کرد: حضور با صلابت و استوار مردم در کنار نیروهای مسلح، مکمل بازدارندگی نظامی کشور است.
امامی راد تأکید کرد: رزمندگان سپاه، ارتش، بسیج و نیروهای انتظامی در مرزها، سواحل و «میدان» از امنیت کشور دفاع میکنند و حضور مردم در شهرها و «خیابان» نیز پشتوانه اجتماعی این مقاومت است و این همافزایی میان قدرت دفاعی و سرمایه اجتماعی، مهمترین عامل شکست محاسبات دشمن محسوب میشود.
پیامد اجتماعات مردمی؛ جامعه همچنان زنده، امن، امیدوار و منسجم است
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی همچنین یکی دیگر از آثار این اجتماعات را تقویت آرامش روانی جامعه دانست و گفت: در شرایط جنگ و بحران، بزرگترین هدف عملیات روانی دشمن، ایجاد ترس، یأس و احساس ناامنی در میان مردم است؛ اما حضور شبانه مردم، برگزاری مراسم دعا و تبیین مواضع مردم و نظام، این پیام را منتقل میکند که جامعه همچنان زنده، امن، امیدوار و منسجم است و همین احساس همدلی، نقش مهمی در افزایش تابآوری اجتماعی و کاهش آثار روانی جنگ دارد.
وی با تأکید بر اینکه نباید اجازه داد این سرمایه اجتماعی به مرور زمان تضعیف شود، خاطرنشان کرد: جنگ، تهدید و تجاوز دشمن پایان نیافته و تلاش برای ضربه زدن به امنیت ملی، از بین بردن زیرساختها و ایجاد اختلاف همچنان ادامه دارد و به همین دلیل حفظ انسجام ملی، نیازمند حضور مستمر مردم غیور در صحنه است.
امامی راد با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «حفظ نظام از اوجب واجبات است»، تأکید کرد: امروز حضور مردم در مساجد، میادین و خیابانها صرفاً یک «واجب کفایی» نیست که با حضور عدهای، تکلیف از دیگران ساقط گردد، بلکه «واجب عینی» است و همه باید در صحنه، بروز و ظهور داشته باشند و در صیانت از امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور بکوشند.
نماینده مردم چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ملت شریف و بزرگ ایران طی ماههای گذشته نشان داد که با وحدت، ایستادگی و حضور آگاهانه میتواند بزرگترین توطئهها را خنثی کند و بیتردید با حفظ این سرمایه ملی، کشور از تهدیدهای پیشرو عبور خواهد کرد و تضمین آیندهای مقتدر برای ایران خواهد بود.
وی به بیان سروده خود در وصف اجتماعات حماسی مردم پرداخت و گفت:
با اقتدار در کف میدان ستادهایم
نزدیک نیم قرن در این راه و جادهایم
داغی است بس بزرگ فراق پدر، ولی
«ما آن شقایقیم که با داغ زادهایم»
چهل سال مست باده زِ خُمّ ولایتیم
مخمور تا ظهور از این جام و بادهایم
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