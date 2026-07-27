به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عابدینی‌نیا صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری هفتمین اجلاس نماز دانش‌آموزی استان و مراسم تقدیر و تجلیل از منتخبین و فعالان برتر اقامه نماز خبر داد و اظهار کرد: در راستای ترویج و توسعه فرهنگ نماز در مدارس، بیش از یک‌هزار و ۱۱۳ پیش‌اجلاسیه نماز در مدارس استان برگزار شده و از ۴ هزار و ۴۵۲ نفر از فعالان این حوزه تقدیر به عمل آمده است.

وی با اشاره به منویات رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «اجلاس نماز یکی از سودمندترین گردهمایی‌های کشور و روزی که این اجلاس در آن برگزار می‌شود، یکی از مبارک‌ترین روزهای سال است»، افزود: هفتمین همایش تقدیر و تجلیل از منتخبین و فعالان اجلاس نماز استان همدان با هدف توسعه، ترویج و نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در مدارس برگزار شده است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان همدان ادامه داد: اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان همدان با ابلاغ دستورالعمل اجرایی بومی‌سازی‌شده هفتمین اجلاس نماز دانش‌آموزی و با محوریت پیش‌اجلاس‌های نماز مدرسه‌ای، فرایند اجرای این برنامه را در سطح مناطق و مدارس استان آغاز و پیگیری کرده است.

وی با اشاره به فعالیت مستمر کمیته‌های اجرایی و ارزیابی تصریح کرد: در این فرایند، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، نظارت بر اجرای صحیح برنامه‌ها، برگزاری اجلاس‌های نماز در سطح مناطق، تجلیل ماهانه از فعالان نماز مدارس و معرفی برترین‌ها به مرحله استانی در دستور کار قرار گرفت.

عابدینی نیا خاطرنشان کرد: براساس گزارش‌های دریافتی تا ابتدای اسفندماه ۱۴۰۴ تعداد یک‌هزار و ۱۱۳ پیش‌اجلاسیه نماز در مدارس استان برگزار شده، ۴ هزار و ۴۵۲ نفر از فعالان نماز در سطح مدارس مورد تجلیل قرار گرفته‌اند و ۲۸۰ نفر از فعالان نماز در سطح مناطق استان نیز تقدیر شده‌اند.

وی افزود: در مراسم استانی هفتمین اجلاس نماز دانش‌آموزی همدان نیز از ۱۳ منتخب استانی تقدیر به عمل آمد.