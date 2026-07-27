پلمب ۱۱ بنگاه املاک در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی اعلام کرد: گشت سیار تعزیرات با حضور نمایندگان دادستانی، اماکن کرج و بازرس اتاق اصناف، از واحدهای صنفی بازدید کرد که در جریان این گشت مشترک، ۱۱ نمایشگاه املاک و مستغلات به دلیل تخلفات صنفی، با رأی شعبه هشتم تعزیرات حکومتی پلمب شد.

وی با اشاره به فصل جابه‌جایی مسکن و افزایش تقاضا در بازار معاملات ملکی، تأکید کرد: نظارت بر این صنف با همراهی بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تصریح کرد: هرگونه نرخ‌گذاری خارج از تعرفه، دریافت مبالغ غیرقانونی و فعالیت بدون پروانه کسب، تخلف محسوب می‌شود و برخورد قانونی بدون اغماض در انتظار متخلفان خواهد بود.

وی درباره جزئیات بازرسی‌ها گفت: نرخ‌نامه‌ها، قراردادهای تنظیمی و نحوه دریافت کمیسیون‌ها در فرآیند خرید، فروش و اجاره املاک به‌دقت بررسی و کنترل شد.

صالحی با بیان اینکه نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد، از شهروندان خواست تخلفات بنگاه‌های املاک را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا بازرسی اتاق اصناف گزارش کنند.