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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۰

پلمب ۱۱ بنگاه املاک در البرز

پلمب ۱۱ بنگاه املاک در البرز

کرج _ مدیرکل تعزیرات البرز تأکید کرد: هرگونه نرخ‌گذاری خارج از تعرفه و دریافت مبالغ غیرقانونی در بنگاه‌های املاک، بدون اغماض با برخورد قانونی مواجه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا صالحی اعلام کرد: گشت سیار تعزیرات با حضور نمایندگان دادستانی، اماکن کرج و بازرس اتاق اصناف، از واحدهای صنفی بازدید کرد که در جریان این گشت مشترک، ۱۱ نمایشگاه املاک و مستغلات به دلیل تخلفات صنفی، با رأی شعبه هشتم تعزیرات حکومتی پلمب شد.

وی با اشاره به فصل جابه‌جایی مسکن و افزایش تقاضا در بازار معاملات ملکی، تأکید کرد: نظارت بر این صنف با همراهی بازرسان اتاق اصناف و اتحادیه مشاوران املاک در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تصریح کرد: هرگونه نرخ‌گذاری خارج از تعرفه، دریافت مبالغ غیرقانونی و فعالیت بدون پروانه کسب، تخلف محسوب می‌شود و برخورد قانونی بدون اغماض در انتظار متخلفان خواهد بود.

وی درباره جزئیات بازرسی‌ها گفت: نرخ‌نامه‌ها، قراردادهای تنظیمی و نحوه دریافت کمیسیون‌ها در فرآیند خرید، فروش و اجاره املاک به‌دقت بررسی و کنترل شد.

صالحی با بیان اینکه نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد، از شهروندان خواست تخلفات بنگاه‌های املاک را از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی یا بازرسی اتاق اصناف گزارش کنند.

کد مطلب 6900721

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