بهزیستی ایلام متولی ستاد گمشدگان اربعین شد

حسین نورعلیوند مدیرکل بهزیستی ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئولیت‌های این سازمان در اربعین ۱۴۰۵ اگفت: بر اساس ابلاغ استاندار ایلام، سازمان بهزیستی به عنوان متولی ستاد گمشدگان اربعین در حوزه افراد و اشیای گمشده فعالیت می‌کند و تمامی اقدامات مربوط به این بخش در حال انجام است.

وی افزود: بهزیستی علاوه بر مدیریت گمشدگان، خدمات تخصصی متعددی از طریق اورژانس اجتماعی به زائران ارائه می‌دهد که شامل مشاوره، مداخلات اجتماعی، جابه‌جایی سالمندان، جانبازان، افراد دارای معلولیت و زنان سالمند از میدان اربعین تا پایانه مرزی، تعمیر و توزیع رایگان ویلچر، واکر و سایر وسایل کمک‌توانبخشی است.

مدیرکل بهزیستی ایلام ادامه داد: تعمیر تجهیزات کمک‌توانبخشی نیز به‌صورت رایگان توسط کارشناسان متخصص، از جمله یکی از افراد دارای معلولیت ضایعه نخاعی، انجام می‌شود.

نورعلیوند با بیان اینکه در سه روز نخست فعالیت رسمی ستاد، ۴۴ کوله، ساک و چمدان و ۱۷ مدرک هویتی شامل کارت ملی، شناسنامه و گذرنامه کشف شده است، گفت: همچنین سه فرد گمشده به ستاد تحویل داده شدند که در کمتر از یک ساعت، پس از برقراری ارتباط با خانواده‌هایشان، به محل سکونت خود بازگردانده شدند.

وی از ارائه خدمات تخصصی توانبخشی به زائران خبر داد و افزود: خدماتی مانند فیزیوتراپی موقت برای زائرانی که بر اثر پیاده‌روی دچار مشکلات عضلانی شده‌اند و نیز بینایی‌سنجی با تجهیزات پیشرفته توسط کارشناسان بهزیستی در موکب این سازمان ارائه می‌شود.

مدیرکل بهزیستی ایلام با اشاره به سابقه فعالیت این مجموعه در اربعین گفت: بهزیستی حدود چهار سال است که به صورت رسمی در مرز مهران موکب برپا کرده و اگرچه در سال‌های گذشته نیز به صورت غیررسمی این مسئولیت را بر عهده داشت، اما به دلیل عملکرد موفق، اکنون به عنوان عضو رسمی ستاد اربعین در حوزه افراد و اشیای گمشده فعالیت می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد سال گذشته اظهار کرد: در ایام ۱۲ روزه اربعین سال گذشته، ۴۹۷ قلم اشیای گمشده و ۵۲۰ مدرک هویتی توسط همکاران ما پیدا و به صاحبان آنها بازگردانده شد که در میان آنها اشیای ارزشمند و طلا نیز وجود داشت.

نورعلیوند درباره روند بازگرداندن اشیای گمشده توضیح داد: تمامی اقلام پس از کدگذاری، تصویرشان در کانال اطلاع‌رسانی بهزیستی در پیام‌رسان ایتا منتشر می‌شود و صاحبان آنها پس از احراز هویت، وسایل خود را تحویل می‌گیرند. همچنین با همکاری شرکت پست، اشیای پیدا شده برای صاحبان آنها در سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

وی افزود: در مواردی که افراد گمشده دارای معلولیت ذهنی یا اختلالات روانی باشند و امکان شناسایی خانواده آنها وجود نداشته باشد، این افراد تا زمان تعیین تکلیف در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی نگهداری می‌شوند.

مدیرکل بهزیستی ایلام درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده با توجه به شرایط امنیتی منطقه نیز گفت: با توجه به تجربه مدیریت شرایط ویژه در سال‌های گذشته، برای اربعین امسال آمادگی کامل وجود دارد و تمامی تمهیدات لازم، از جمله پیش‌بینی محل اسکان موقت در نقاط ایمن و دور از مراکز حساس، اندیشیده شده است.

وی تأکید کرد: خدمات به زائران به صورت عادی در حال انجام است و تاکنون با گذشت سه روز از آغاز فعالیت رسمی ستاد، هیچ مشکل یا چالش خاصی در روند خدمت‌رسانی مشاهده نشده است.