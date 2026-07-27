استقرار ۷۰ موکب قزوین در شش قرارگاه اربعین

مهدی طاهرخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ۷۰ موکب استان قزوین در اربعین حسینی امسال در قالب شش قرارگاه، به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خدماترسانی خواهند کرد.
وی افزود: امکانات و تجهیزات مواکب استان با ۱۸۷ دستگاه خودرو از طریق مرز خسروی به کشور عراق اعزام شده و این مواکب تا دو روز پس از اربعین در بخشهای اسکان، تغذیه، درمان، فعالیتهای فرهنگی و خدمات عمومی به زائران خدمت ارائه میکنند.
رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان قزوین با اشاره به تقویت زیرساختهای درمانی مواکب بیان کرد: تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی مورد نیاز هفت موکب درمانی تأمین و تحویل شده و بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز مواکب نیز با همکاری فرمانداری قزوین و سازمان جهاد کشاورزی استان تهیه شده است.
طاهرخانی با اشاره به تجربه خدمترسانی مواکب قزوین در آیین تشییع پیکر امام شهید، خاطرنشان کرد: در آن مراسم نیز ۱۲۰ موکب استان به زائران خدمات ارائه کردند و این تجربه، زمینه آمادگی بیشتر مواکب برای اربعین امسال را فراهم کرده است.
وی افزود: مواکب استان قزوین در قرارگاههای کربلا، نجف، طریق، حرم طفلان مسلم، سامرا و همچنین داخل کشور مستقر خواهند شد و اطلاعات مربوط به محل استقرار و لوکیشن این مواکب از طریق صداوسیمای مرکز قزوین و شبکههای مجازی در اختیار زائران قرار گرفته است.
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