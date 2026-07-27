توقیف محموله ۲ هزار لیتری الکل طبی قاچاق در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سبزی اظهار کرد: پرونده راننده یک خودروی باری حامل ۲ هزار لیتر الکل سفید طبی خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط محموله کشف‌شده، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین با اشاره به آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجعه حضوری به این مرجع گزارش کنند.