  1. استانها
  2. قزوین
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

توقیف محموله ۲ هزار لیتری الکل طبی قاچاق در قزوین

توقیف محموله ۲ هزار لیتری الکل طبی قاچاق در قزوین

قزوین- رئیس شعبه پنجم اداره کل تعزیرات حکومتی قزوین از توقیف ۲ هزار لیتر الکل طبی خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت و محکومیت متخلف به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی سبزی اظهار کرد: پرونده راننده یک خودروی باری حامل ۲ هزار لیتر الکل سفید طبی خارج از ضوابط تعیین‌شده دولت به ارزش یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قزوین بررسی شد.

وی افزود: پس از بررسی مستندات و احراز تخلف، شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط محموله کشف‌شده، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس شعبه پنجم تعزیرات حکومتی قزوین با اشاره به آثار مخرب قاچاق بر اقتصاد کشور، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی سازمان تعزیرات حکومتی یا مراجعه حضوری به این مرجع گزارش کنند.

کد مطلب 6900483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها