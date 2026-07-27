استقرار موکب ویژه گمشدگان در مرز مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نورعلی وند اشاره به استقرار موکب گمشدگان در مرز مهران، اظهار داشت: این ستاد با هدف تسهیل دسترسی زائران به اشیا و افراد گمشده راهاندازی شده است و زائران میتوانند برای پیگیری، به کانال اطلاعرسانی این ستاد در پیامرسان روبیکا به آدرس https://rubika.ir/joinc/FEFDGBHJ۰VSYKDXMWTDRSDSCWTVDERGA مراجعه کنند تا تمام اقلام تحویلشده به موکب را که بهصورت روزانه و مستمر در کانال بارگذاری میشود، رصد نمایند.
وی با بیان اینکه شماره تماس ۰۹۹۶۳۲۵۲۰۳۷ برای پیگیری اشیا گمشده و شماره تماس ۰۹۹۶۳۲۵۲۰۵۶ نیز برای پیگیری زائران گمشده در نظر گرفته شده، افزود: این خطوط همه روزه از ساعت ۷ تا ۲۴ پاسخگوی هموطنان خواهند بود و هدف از این اقدام، کاهش دغدغه زائران و تسهیل در روند بازگشت آنان است.
مدیرکل بهزیستی استان ایلام همچنین با اشاره به خدمات متنوع این ستاد، تصریح کرد: در ایام اربعین امسال، خدمات توانبخشی، مددکاری، تعمیر وسایل توانبخشی، جابهجایی زائران با ویلچر و ارائه خدمات مشاوره نیز در این موکب انجام میشود؛ بدون شک تمامی این اقدامات با هدف ارتقای سطح رفاه و آسایش زائران اباعبدالله الحسین (ع) صورت گرفته است.
نورعلیوند در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار این ستاد و هماهنگی با دستگاههای اجرایی و امدادی، تلاش میشود تا هیچ زائری در این ایام دغدغه گم شدن وسایل یا همراهان خود را نداشته باشد و این خدمترسانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.
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