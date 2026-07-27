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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱

استقرار موکب ویژه گمشدگان در مرز مهران

استقرار موکب ویژه گمشدگان در مرز مهران

ایلام - مدیرکل بهزیستی استان ایلام از استقرار موکب ویژه گمشدگان در مرز مهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نورعلی وند اشاره به استقرار موکب گمشدگان در مرز مهران، اظهار داشت: این ستاد با هدف تسهیل دسترسی زائران به اشیا و افراد گمشده راه‌اندازی شده است و زائران می‌توانند برای پیگیری، به کانال اطلاع‌رسانی این ستاد در پیام‌رسان روبیکا به آدرس https://rubika.ir/joinc/FEFDGBHJ۰VSYKDXMWTDRSDSCWTVDERGA مراجعه کنند تا تمام اقلام تحویل‌شده به موکب را که به‌صورت روزانه و مستمر در کانال بارگذاری می‌شود، رصد نمایند.

وی با بیان اینکه شماره تماس ۰۹۹۶۳۲۵۲۰۳۷ برای پیگیری اشیا گمشده و شماره تماس ۰۹۹۶۳۲۵۲۰۵۶ نیز برای پیگیری زائران گمشده در نظر گرفته شده، افزود: این خطوط همه روزه از ساعت ۷ تا ۲۴ پاسخگوی هموطنان خواهند بود و هدف از این اقدام، کاهش دغدغه زائران و تسهیل در روند بازگشت آنان است.

مدیرکل بهزیستی استان ایلام همچنین با اشاره به خدمات متنوع این ستاد، تصریح کرد: در ایام اربعین امسال، خدمات توانبخشی، مددکاری، تعمیر وسایل توانبخشی، جابه‌جایی زائران با ویلچر و ارائه خدمات مشاوره نیز در این موکب انجام می‌شود؛ بدون شک تمامی این اقدامات با هدف ارتقای سطح رفاه و آسایش زائران اباعبدالله الحسین (ع) صورت گرفته است.

نورعلیوند در پایان خاطرنشان کرد: با استقرار این ستاد و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تلاش می‌شود تا هیچ زائری در این ایام دغدغه گم شدن وسایل یا همراهان خود را نداشته باشد و این خدمت‌رسانی تا پایان موج بازگشت زائران ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6900603

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