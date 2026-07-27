سقوط جرثقیل در غرب تهران ۳ مصدوم بر جای گذاشت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اورژانس استان تهران، ساعت ۱۲:۵۲ روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، سقوط یک دستگاه جرثقیل در محدوده اباذر، پیامبر شرقی، به اورژانس تهران اطلاع داده شد.

پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران، تیم‌های عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان تحت مراقبت کارشناسان اورژانس قرار گرفتند.

در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که تمامی آنان توسط کارشناسان اورژانس استان تهران به بیمارستان پیامبران منتقل شدند.

در عملیات امدادرسانی این حادثه سه دستگاه آمبولانس، یک دستگاه موتورلانس، یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس و ۳ دستگاه خودروی فرماندهی عملیات به محل اعزام شدند.