به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، قاهره پایتخت مصر آماده میزبانی از نشست میانجیگران برای اجرای توافق آتش بس در نوار غزه است.
این نشست با حضور نمایندگان مصر، آمریکا، قطر و ترکیه برگزار میشود.
رسانههای مصری اشاره کردند که جنبش حماس و گروههای فلسطینی به صورت مثبت با تلاشهای مصر با هماهنگی با میانجیگران تعامل میکنند تا فرصتهای موفقیت آمیز بودن توافق افزایش یابد.
رسانهها گزارش دادند که پایبندی به اجرای توافق شرایط را برای انتقال به مرحله بازسازی نوار غزه، اجرای برنامههای بهبود زود هنگام وضعیت در این باریکه، بازسازی زیرساختها و از سرگیری خدمات اساسی فراهم میسازد.
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