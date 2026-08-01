آیین وداع با پیکر شهید «محمود ملاجباری» در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین باشکوه وداع با پیکر مطهر شهید اقتدار، سرتیپ دوم محمود ملاجباری، با حضور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، همرزمان و جمعی از مردم عصر شنبه در حسینیه گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار شد.

در این آیین معنوی حاضران با حضور در جوار گلزار شهدای وادی رحمت تبریز، با پیکر این شهید والامقام وداع کرده و یاد و خاطره مجاهدت‌های وی در مسیر دفاع از اقتدار و امنیت کشور را گرامی داشتند.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با قرائت فاتحه، ادای احترام به مقام شامخ شهدا و سردادن شعارهای حماسی و انقلابی، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های والای شهیدان و ادامه مسیر ایثار و مقاومت تأکید کردند.

گفتنی است شهید سرتیپ دوم پاسدار محمود ملاجباری از شهدای اقتدار و مدافع امنیت میهن اسلامی است و آیین تشییع این شهید والامقام فردا یکشنیه از ساعت ۹:۳۰ صبح در از میدان شهدا آغاز شده و تشییع‌کنندگان پیکر مطهر شهید را تا میدان ساعت همراهی خواهند کرد.