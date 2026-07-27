  1. استانها
  2. گیلان
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۰

پیش‌بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای رشت

پیش‌بینی برداشت ۲۰۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای رشت

رشت- سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی رشت از آغاز عملیات برداشت محصول برنج در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال زراعی جاری حدود ۲۰۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای رشت برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فاضلی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام آغاز عملیات برداشت محصول برنج در این شهرستان، اظهار کرد: عملیات برداشت از اوایل هفته گذشته در اراضی شالیزاری شهرستان آغاز شده است و خوشبختانه با حضور فرماندار شهرستان در مزارع، کشاورزان فعال در عرصه تولید دلگرم شدند.

وی با اشاره به سطح زیر کشت برنج در شهرستان رشت، افزود: این شهرستان با ۵ بخش، ۱۳ دهستان، ۲۴۰ روستا و هفت مرکز خدمات، به شالیکاران خدمات ارائه می‌دهد. سطح زیر کشت برنج در رشت ۵۱ هزار و ۵۸ هکتار است که از این میزان، ۴۸ هزار و ۲۹۸ هکتار به کشت برنج بومی و ۲ هزار و ۱۰۴ هکتار به کشت برنج پرمحصول اختصاص دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت با تأکید بر غالب بودن کشت برنج بومی در این شهرستان، تصریح کرد: بالای ۹۵ درصد از برنج شهرستان رشت از نوع بومی است که نشان از استقبال کشاورزان از ارقام باکیفیت و مرغوب دارد.

فاضلی با ابراز امیدواری از برداشت مطلوب در سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به شرایط مساعد جوی و مدیریت بهینه مزارع، حدود ۲۰۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای شهرستان رشت برداشت شود که این میزان، سهم قابل‌توجهی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور خواهد داشت.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کشاورزان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بر تداوم حمایت‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات کشاورزی تأکید کرد.

کد مطلب 6900842

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها