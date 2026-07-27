به گزارش خبرنگار مهر، هادی فاضلی ظهر دوشنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام آغاز عملیات برداشت محصول برنج در این شهرستان، اظهار کرد: عملیات برداشت از اوایل هفته گذشته در اراضی شالیزاری شهرستان آغاز شده است و خوشبختانه با حضور فرماندار شهرستان در مزارع، کشاورزان فعال در عرصه تولید دلگرم شدند.

وی با اشاره به سطح زیر کشت برنج در شهرستان رشت، افزود: این شهرستان با ۵ بخش، ۱۳ دهستان، ۲۴۰ روستا و هفت مرکز خدمات، به شالیکاران خدمات ارائه می‌دهد. سطح زیر کشت برنج در رشت ۵۱ هزار و ۵۸ هکتار است که از این میزان، ۴۸ هزار و ۲۹۸ هکتار به کشت برنج بومی و ۲ هزار و ۱۰۴ هکتار به کشت برنج پرمحصول اختصاص دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت با تأکید بر غالب بودن کشت برنج بومی در این شهرستان، تصریح کرد: بالای ۹۵ درصد از برنج شهرستان رشت از نوع بومی است که نشان از استقبال کشاورزان از ارقام باکیفیت و مرغوب دارد.

فاضلی با ابراز امیدواری از برداشت مطلوب در سال زراعی جاری، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با توجه به شرایط مساعد جوی و مدیریت بهینه مزارع، حدود ۲۰۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای شهرستان رشت برداشت شود که این میزان، سهم قابل‌توجهی در تأمین امنیت غذایی استان و کشور خواهد داشت.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های کشاورزان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، بر تداوم حمایت‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و کیفیت محصولات کشاورزی تأکید کرد.