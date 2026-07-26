آغاز برداشت مکانیزه برنج در ۵۱ هزار هکتار از شالیزارهای رشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری ظهر یکشنبه با حضور در روستای طش از توابع بخش مرکزی، در آیین نخستین برداشت مکانیزه برنج در این شهرستان شرکت کرد.
فرماندار رشت در حاشیه این آیین، ضمن گفتگو با کشاورزان و بازدید از روند برداشت مکانیزه محصول برنج، از نزدیک در جریان مسائل، دغدغهها و روند فعالیت شالیکاران قرار گرفت.
میرغضنفری با اشاره به جایگاه راهبردی برنج در امنیت غذایی کشور، اظهار داشت: برنج یکی از محصولات استراتژیک کشور است و حمایت از کشاورزان، در واقع حمایت از تولید ملی، امنیت غذایی و حفظ یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی شهرستان رشت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه امسال حدود ۵۱ هزار هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان رشت زیر کشت برنج قرار گرفته است، افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، پیشبینی میشود بیش از ۲۵۰ هزار تن شلتوک در سطح شهرستان تولید شود که نشاندهنده ظرفیت بالای رشت در تولید این محصول راهبردی است.
فرماندار رشت همچنین با اشاره به ظرفیت صنایع وابسته به تولید برنج، تصریح کرد: در حال حاضر ۲۹۰ کارخانه شالیکوبی در سطح شهرستان وجود دارد که از این تعداد، ۱۷۰ واحد فعال بوده و آماده پذیرش و فرآوری محصول کشاورزان هستند.
میرغضنفری با تأکید بر ضرورت افزایش بهرهوری اراضی کشاورزی، اظهار داشت: نباید زمینهای شالیزاری پس از پایان فصل برداشت تا آغاز کشت سال آینده بدون استفاده باقی بمانند و لازم است برای بهرهبرداری مناسب از این اراضی در ماههای پس از برداشت، برنامهریزی شود.
وی افزود: توسعه کشت محصولات دوم و اجرای الگوهای مناسب کشت، علاوه بر افزایش درآمد کشاورزان، موجب استفاده بهینه از ظرفیت اراضی و رونق بیشتر بخش کشاورزی خواهد شد.
فرماندار رشت با اعلام آمادگی فرمانداری برای حمایت از برنامههای جهاد کشاورزی در این زمینه، تصریح کرد: هر برنامه کارشناسی که با هدف افزایش بهرهوری اراضی، آموزش کشاورزان، توسعه کشت دوم و حمایت از تولیدکنندگان ارائه شود، مورد حمایت فرمانداری قرار خواهد گرفت.
میرغضنفری خاطرنشان کرد: با آموزش، ترویج شیوههای نوین کشاورزی، تسهیل فرآیندهای اجرایی و حمایت از تولیدکنندگان، میتوان ضمن افزایش بهرهوری اراضی، زمینه ارتقای درآمد کشاورزان و توسعه پایدار بخش کشاورزی شهرستان را فراهم کرد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش کشاورزان شهرستان رشت، اظهار داشت: حاصل ماهها تلاش و زحمت شالیکاران، سرمایهای ارزشمند برای اقتصاد منطقه و امنیت غذایی کشور است و همه دستگاههای اجرایی باید در مسیر رفع مشکلات و حمایت از این قشر زحمتکش، همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.
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