به گزارش خبرنگار مهر، هادی فاضلی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تولید برنج در این شهرستان اظهار کرد: امسال ۵۱ هزار و ۵۸ هکتار از اراضی شالیزاری رشت زیر کشت برنج رفته است و بر اساس پایش‌های میدانی، ۴۸ هزار و ۶۳۸ هکتار معادل بیش از ۹۵ درصد سطح زیر کشت، وارد مرحله خوشه‌دهی شده است.

وی افزود: در شرایط کنونی، بخش عمده شالیزارهای شهرستان در مراحل حساس شکل‌گیری و رسیدگی خوشه قرار دارند و پایش مستمر مزارع با هدف مدیریت عوامل خسارت‌زا، حفظ سلامت بوته و دستیابی به محصول با کیفیت در حال انجام است. همچنین ۲۷۶۰ هکتار از اراضی به کشت ارقام پرمحصول اختصاص دارد.

آغاز برداشت در نزدیک به ۴ هزار هکتار

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت با اشاره به آغاز برداشت برنج در این شهرستان گفت: تاکنون محصول ۳۸۸۵ هکتار از شالیزارهای رشت برداشت شده و عملیات برداشت در سایر مزارع نیز بر اساس میزان رسیدگی و آماده بودن محصول ادامه دارد.

فاضلی تأکید کرد: رعایت زمان مناسب برداشت و تنظیم صحیح عملیات کمباین از عوامل مؤثر در کاهش ریزش، ضایعات و افت کیفیت دانه برنج است و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی بر روند برداشت مزارع نظارت و توصیه‌های فنی لازم را ارائه می‌کنند.

توسعه روش‌های نوین کشت و کشت پس از برداشت

سرپرست جهاد کشاورزی رشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه روش‌های نوین کشت برنج اظهار کرد: تاکنون ۱۳ هکتار نشاکاری مستقیم در این شهرستان انجام شده است و در برخی نقاط پس از برداشت کشت مجدد برنج نیز خواهیم داشت.

به گفته وی، در بخش کشت پس از برداشت نیز تاکنون ۱۰ هکتار راتون در شالیزارهای شهرستان در حال پرورش است و توسعه این کشت‌ها با هدف افزایش بهره‌وری از اراضی و ایجاد درآمد بیشتر برای شالیکاران مورد توجه قرار دارد.

مبارزه با ساقه‌خوار و توسعه کنترل بیولوژیک

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت آفات برنج گفت: در راستای کنترل کرم ساقه‌خوار برنج، مبارزه با نسل اول این آفت در سطح ۵۰۰ هکتار و نسل دوم در سطح ۴۲۰۰ هکتار انجام شده است.

وی افزود: در راستای توسعه روش‌های کم‌خطر و سازگار با محیط زیست و اجرای مدیریت تلفیقی آفات، عملیات کنترل بیولوژیک نیز در سه مرحله به ترتیب در سطح ۶۵، ۲۱۷ و ۱۵۰ هکتار انجام شده است.

پایش و کنترل بیماری بلاست در شالیزارهای رشت

فاضلی با اشاره به اهمیت بیماری بلاست در مرحله خوشه‌دهی برنج خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت مزارع در این مرحله، اقدامات پیشگیرانه و کنترلی برای مدیریت بیماری انجام شده و مبارزه با بلاست برگ در سطح ۲۰۰۰ هکتار و بلاست خوشه در سطح ۱۹۰۰ هکتار صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط آب‌وهوایی و حساسیت مرحله خوشه‌دهی، شالیکاران باید ضمن بازدید مستمر از مزارع، هرگونه علائم بیماری یا آلودگی به آفات را در کوتاه‌ترین زمان به کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در زمان مناسب انجام شود.

پوشش بیمه‌ای ۴۳۴۰ هکتار از شالیزارها

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رشت سطح اراضی شالیزاری تحت پوشش بیمه را ۴۳۴۰ هکتار اعلام کرد و گفت: این میزان مربوط به حدود ۴۴۶۲ نفر از شالیکاران است و افزایش پوشش بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک تولید و حمایت از بهره‌برداران در برابر خسارات ناشی از حوادث و مخاطرات طبیعی داشته باشد.

فاضلی در پایان با تأکید بر استمرار پایش مزارع تا پایان فصل برداشت خاطرنشان کرد: حفظ کیفیت محصول، کاهش ضایعات، مدیریت عوامل خسارت‌زا و برداشت به‌موقع از اولویت‌های جهاد کشاورزی شهرستان رشت در ادامه فصل زراعی است و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی با حضور میدانی و ارائه توصیه‌های فنی، شالیکاران را تا پایان عملیات برداشت همراهی خواهند کرد.