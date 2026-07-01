به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی که ظهر چهارشنبه در تبریز برگزار شد، اظهار کرد: آموزش و پرورش ریشه و زیربنای تمامی تحولات کشور است و تربیت نیروی انسانی متخصص باید از دل این نظام آموزشی آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های نوین افزود: مراکز آموزشی غیردولتی به دلیل انعطاف‌پذیری و ظرفیت‌های خود می‌توانند پیشران اجرای طرح‌های تحولی باشند. در همین راستا، هدف‌گذاری ما تربیت ۵۰۰ هزار نیروی انسانی متخصص و توانمند برای آینده کشور است که بخش مهمی از این مسیر در مدارس غیردولتی هموارتر و سریع‌تر طی خواهد شد.

محمودزاده با تأکید بر لزوم مشارکت حداکثری در این دوره‌ها تصریح کرد: انتظار می‌رود از هفته آینده، مدارس در این حوزه به صورت فعال و کنش‌گرانه عمل کنند. اطلاع‌رسانی دقیق و فراگیر این دوره‌ها در تمامی مدارس غیردولتی الزامی است تا هیچ دانش‌آموزی از این چرخه آموزشی جا نماند.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی در پایان خاطرنشان کرد: مسیر توسعه کشور از مسیر آموزش صحیح و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوظهور همچون هوش مصنوعی می‌گذرد و این دوره‌ها گامی اساسی در جهت تحقق عدالت آموزشی و ارتقای سواد فناورانه دانش‌آموزان و معلمان است.