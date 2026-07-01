به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری و آیین افتتاحیه دوره ملی آموزش هوش مصنوعی با حضور احمد محمودزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش، اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی و جمعی از مسئولان کشوری و استانی صبح چهارشنبه در تبریز برگزار شد.
اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی، در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تسلیت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، با اشاره به اهمیت این رویداد اظهار کرد: استان آذربایجانشرقی به همراه استانهای اردبیل، زنجان، گیلان و کرمانشاه به عنوان قطب ۳ کشور در این طرح ملی انتخاب شدهاند.
صادقی افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته در این طرح، نزدیک به ۹۰ هزار دانشآموز در دورههای اول و دوم متوسطه تحت آموزشهای مرتبط با هوش مصنوعی قرار خواهند گرفت. همچنین ۲۰ هزار نفر از همکاران فرهنگی ما در مدارس غیردولتی این پنج استان، دورههای تخصصی فناوری و هوش مصنوعی را سپری خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانشرقی با بیان اینکه مبدع و طراح اصلی این برنامه ملی، جناب آقای دکتر محمودزاده هستند، تصریح کرد: هدف نهایی این طرح، تربیت معلمان فناور و دانشآموزانی است که با روشهای نوین آموزشی آشنا شوند. ما به دنبال ایجاد بستری هستیم تا دانشآموزان خلاق، مبتکر و پویا برای آینده ایران اسلامی پرورش یابند.
در این نشست همچنین از فعالیتهای ارزشمند احمد محمودزاده به عنوان یکی از چهرههای موفق و مفاخر استان آذربایجانشرقی در سطح ملی تقدیر شد و از حضور و تلاشهای قلیپور، رئیس شورای هماهنگی مؤسسان مراکز غیردولتی کشور در راستای پیشبرد اهداف آموزشی تقدیر به عمل آمد.
این طرح ملی که با رویکرد تحول در شیوههای تدریس و آموزش مبتنی بر هوش مصنوعی آغاز شده است، گام مهمی در جهت کاهش فاصله میان آموزشهای سنتی و نیازهای فناورانه نسل آینده به شمار میرود.
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