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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

بازسازی و بهسازی ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد، ظرف ۴۵ روز

بازسازی و بهسازی ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد، ظرف ۴۵ روز

ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد که نقش زیرگذر چهارراه گلوبندک را نیز ایفا می کند، ظرف ۴۵ روز بازسازی و بهسازی شد و مجددا در اختیار شهروندان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو) حسن ایزانلو مجری خط ۴ مترو تهران با اشاره به اتفاقاتی که بر اثر جنگ رمضان رخ داد و موجب خسارات و آسیب قابل توجه به ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد گردید، گفت: این ورودی که همزمان به عنوان زیرگذر چهارراه گلوبندک مورد استفاده قرار می گیرد، دی ماه سال ۱۴۰۴ به بهره برداری رسید و به تسهیل تردد روزانه شهروندان کمک شایان توجهی می کرد بطوریکه شاهد کاهش ازدحام جمعیت در معابر روسطحی محدوده مورد اشاره بودیم.

اما با وقوع جنگ رمضان و آغاز حملات دشمنان آمریکایی-صهیونیستی، ورودی مذکور نیز متحمل خسارات متعددی شد و عملا" از مدار بهره برداری خارج گردید.

مجری خط ۴ در ادامه گفت: آسیب دیدگی سازه فلزی، ورق های پلی کربنات سقف ورودی، نمای کامپوزیت سازه ورودی، کامپوزیت های داخلی، روشنایی مسیر و همچنین ۲ دستگاه پله برقی از جمله خساراتی بود که به این ورودی وارد آمد اما با تلاشهای صورت گرفته و ظرف مدت زمان ۴۵ روز، زیرگذر به طور کامل بازسازی و بهسازی شد. به این ترتیب شهروندان از هفته اول مرداد ماه مجددا" از این امکان حمل و نقلی بهره مند شدند.

به گفته مهندس ایزانلو، ترمیم، تعمیر و بازسازی پله برقی ها، سازه فلزی ورودی، ورق های فینیشینگ کنار پله برقی ها، زیرسازی مسیر، روشنایی گالری، تابلوها و علائم ورودی به همراه تامین و نصب کامپوزیت های ورودی، ورق های پلی کربنات و ناودانی های نورد شده، از جمله اقدامات صورت گرفته برای بازراه اندازی ورودی شرقی ایستگاه مترو ۱۵ خرداد بوده است.

زیرگذر مذکور روز دوشنبه پنجم مرداد ماه ۱۴۰۵ در بازدید مشترک مدیر عامل شرکت مترو تهران و شهردار منطقه ۱۲ رسما" گشایش یافت.

کد مطلب 6900899

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