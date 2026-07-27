به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق خیرخواه اظهارکرد: لاینینگ تک‌لایه مبتنی بر شاتکریت تر الیافی یکی از فناوری‌های نوین در صنعت تونل‌سازی است که طی سال‌های اخیر در برخی پروژه‌های داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته و از ظرفیت‌های قابل توجهی برای ارتقای بهره‌وری پروژه‌ها برخوردار است.

وی که در حاشیه سی ‌و هشتمین نشست ارائه مقالات علمی و تجربه‌نگاری درس‌آموخته‌های فنی سازمان مشاور با موضوع «رویکردهای نوین صنعت تونل‌سازی»، سخن می‌گفت، یادآور شد: تلاش خواهیم کرد این فناوری با نگاهی علمی، نقادانه و همه‌جانبه مورد ارزیابی قرار گیرد تا در صورت احراز الزامات فنی، ایمنی، اقتصادی و اجرایی، امکان بکارگیری آن در پروژه‌های آتی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران فراهم شود.

خیرخواه با اشاره به ویژگی‌های این سیستم بیان کرد: در روش لاینینگ تک‌لایه مبتنی بر شاتکریت تر الیافی، پوشش شاتکریتی علاوه بر ایفای نقش نگهداری اولیه، وظیفه پوشش دائمی تونل را نیز بر عهده می‌گیرد. حذف لاینینگ بتنی ثانویه و عملیات قالب‌بندی، همراه با کاهش ضخامت سازه، می‌تواند موجب کاهش قابل توجه زمان اجرا، هزینه‌های ساخت و حجم عملیات اجرایی شود و از این منظر، در مقایسه با سیستم‌های متداول، از مزیت‌های فنی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است.

وی در عین حال تأکید کرد: استفاده از این فناوری مستلزم رعایت الزامات طراحی، کنترل کیفیت، انتخاب مصالح مناسب و انطباق کامل با استانداردها و دستورالعمل‌های معتبر بین‌المللی است و تصمیم‌گیری درباره کاربرد آن در هر پروژه، باید بر پایه مطالعات مهندسی و ارزیابی دقیق شرایط زمین‌شناسی، سازه‌ای و اجرایی انجام شود.

گفتنی است، لاینینگ تک‌لایه مبتنی بر شاتکریت تر الیافی، یکی از فناوری‌های نوین در اجرای تونل‌های مبتنی بر روش حفاری نوین اتریشی (NATM) به شمار می‌رود که در آن یک لایه شاتکریت تر مسلح به الیاف، پس از طراحی و کنترل‌های لازم، نقش پوشش نهایی تونل را نیز ایفا می‌کند.