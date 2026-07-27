پرهیخته: طرح حمل مستقیم زائران از خسروی تا پایان اربعین ادامه دارد

میثم پرهیخته در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم اجرای طرح حمل مستقیم زائران اربعین از استان‌های مختلف کشور به شهرهای زیارتی عراق خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هماهنگی ستاد مرکزی اربعین، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، استانداری کرمانشاه و همکاری مسئولان عراقی برای نخستین بار از مرز خسروی به اجرا درآمده و تا پایان ایام اربعین ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه مرز خسروی به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده است، افزود: برای نخستین بار زائران می‌توانند بدون نیاز به جابه‌جایی در مرز، از مبدأ شهرهای خود مستقیماً به مقاصد زیارتی از جمله کربلا، نجف و دیگر شهرهای عراق سفر کنند؛ اقدامی که نقش مهمی در افزایش رفاه و کاهش زمان سفر خواهد داشت.

مدیر پایانه مرزی خسروی با اشاره به توافقات انجام‌شده با طرف عراقی، تصریح کرد: در مرحله نخست، ظرفیت تردد حدود ۲۵۰ دستگاه اتوبوس در این طرح پیش‌بینی شده و شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی دارای مجوز فعالیت در عراق می‌توانند از این امکان برای انتقال مستقیم زائران استفاده کنند.

پرهیخته یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح را کاهش هزینه‌های سفر عنوان کرد و گفت: در هر دو سوی مرز، تسهیلات و تخفیف‌هایی برای ناوگان حمل‌ونقل در نظر گرفته شده است که در مجموع می‌تواند هزینه سفر زائران را بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش دهد و سفر به عتبات عالیات را مقرون‌به‌صرفه‌تر کند.

وی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش هزینه‌ها، موجب حذف مراحل اضافی جابه‌جایی در مرز و افزایش آسایش زائران خواهد شد، به‌گونه‌ای که مسافران از شهر محل سکونت خود سوار اتوبوس شده و بدون توقف برای تعویض وسیله نقلیه، به مقصد نهایی در عراق منتقل می‌شوند.

مدیر پایانه مرزی خسروی با اشاره به روند استقبال از این طرح خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۷ دستگاه اتوبوس از این ظرفیت استفاده کرده‌اند که عمده آنها از استان‌های تهران و قم بوده‌اند و انتظار می‌رود با نزدیک شدن به روزهای اوج تردد اربعین، استقبال از این شیوه حمل‌ونقل افزایش یافته و شمار سفرهای مستقیم از مرز خسروی به شکل محسوسی بیشتر شود.