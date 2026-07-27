به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار قرارگاه رسانه ای اربعین با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه رسانه‌ای اربعین در مرز بین‌المللی مهران، اظهار داشت: این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ای در بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی جهان اسلام راه‌اندازی شده است و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، به‌صورت شبانه‌روزی و بدون هیچ گونه تعطیلی، خدمات خود را به خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانه‌ای ارائه خواهد داد.

وی با بیان اینکه در این قرارگاه، تمامی امکانات مورد نیاز اصحاب رسانه از جمله کارت‌های شناسایی و تردد در ایام اربعین، خدمات رفاهی و پذیرایی فراهم شده است، افزود: با توجه به حضور بیش از ۲۰۰ نفر از خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران در این رویداد عظیم، تلاش می‌شود تا بستر مناسبی برای پوشش خبری و رسانه‌ای برنامه‌های ستاد اربعین فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با اشاره به اینکه قرارگاه رسانه‌ای اربعین محلی برای برگزاری نشست‌های خبری مسئولان ارشد استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر مسئولان است، تصریح کرد: قوانین و مقررات پوشش خبری و رسانه‌ای برنامه‌های ستاد اربعین در این قرارگاه تدوین و اجرا می‌شود و هدف نهایی، ایجاد انسجام در اطلاع‌رسانی گسترده خدمات نظام و دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی سریع به نیازهای رسانه‌ای استان است.

هلشی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار اصلی این رویداد عظیم بر دوش اهالی رسانه است که با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع خود، نقش کلیدی در انعکاس این حماسه بزرگ ایفا می‌کنند و امیدواریم که این تلاش‌ها، مورد قبول درگاه حق قرار گیرد و برکت و توفیق الهی شامل حال همه خادمان و زائران اباعبدالله الحسین (ع) شود.