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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

افتتاح قرارگاه رسانه‌ای اربعین در ایلام؛۲۰۰ خبرنگار حضور دارند

افتتاح قرارگاه رسانه‌ای اربعین در ایلام؛۲۰۰ خبرنگار حضور دارند

ایلام - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام از راه‌اندازی قرارگاه رسانه‌ای اربعین در مرز بین‌المللی مهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هلشی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار قرارگاه رسانه ای اربعین با اشاره به راه‌اندازی قرارگاه رسانه‌ای اربعین در مرز بین‌المللی مهران، اظهار داشت: این قرارگاه با هدف ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و ساماندهی فعالیت‌های رسانه‌ای در بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی جهان اسلام راه‌اندازی شده است و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، به‌صورت شبانه‌روزی و بدون هیچ گونه تعطیلی، خدمات خود را به خبرنگاران، عکاسان، تصویربرداران و فعالان رسانه‌ای ارائه خواهد داد.

وی با بیان اینکه در این قرارگاه، تمامی امکانات مورد نیاز اصحاب رسانه از جمله کارت‌های شناسایی و تردد در ایام اربعین، خدمات رفاهی و پذیرایی فراهم شده است، افزود: با توجه به حضور بیش از ۲۰۰ نفر از خبرنگاران، عکاسان و تصویربرداران در این رویداد عظیم، تلاش می‌شود تا بستر مناسبی برای پوشش خبری و رسانه‌ای برنامه‌های ستاد اربعین فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ایلام با اشاره به اینکه قرارگاه رسانه‌ای اربعین محلی برای برگزاری نشست‌های خبری مسئولان ارشد استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و سایر مسئولان است، تصریح کرد: قوانین و مقررات پوشش خبری و رسانه‌ای برنامه‌های ستاد اربعین در این قرارگاه تدوین و اجرا می‌شود و هدف نهایی، ایجاد انسجام در اطلاع‌رسانی گسترده خدمات نظام و دستگاه‌های اجرایی و پاسخگویی سریع به نیازهای رسانه‌ای استان است.

افتتاح قرارگاه رسانه‌ای اربعین در ایلام؛۲۰۰ خبرنگار حضور دارند

هلشی در پایان خاطرنشان کرد: اعتبار اصلی این رویداد عظیم بر دوش اهالی رسانه است که با اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع خود، نقش کلیدی در انعکاس این حماسه بزرگ ایفا می‌کنند و امیدواریم که این تلاش‌ها، مورد قبول درگاه حق قرار گیرد و برکت و توفیق الهی شامل حال همه خادمان و زائران اباعبدالله الحسین (ع) شود.

کد مطلب 6900958

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