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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۳

تردد از مرز مهران به ۸۰۰ هزار نفر رسید

تردد از مرز مهران به ۸۰۰ هزار نفر رسید

ایلام - استاندار ایلام گفت: تردد از مرز مهران به ۸۰۰ هزار نفر از اول ماه صفر تاکنون رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر دوشنبه در مراسم آغاز به کار قرارگاه رسانه ای اربعین در مرز مهران با اشاره به آغاز موج عظیم سفرهای اربعین حسینی، اظهار داشت: فعالیت رسانه‌ها در این رویداد صرفاً نقش پوشش خبری ندارد و نباید به این اتفاق اکتفا کنند، بلکه رسانه‌ها باید به عنوان پل ارتباطی میان مردم و مسئولان، تولیدکننده محتوای فرهنگی و عامل وحدت‌آفرینی در جامعه ایفای نقش کنند و اربعین با بیش از ۸۰۰ هزار تردد ثبت‌شده، یک رویداد بی‌نظیر است که ظرفیت تولید هزاران مطلب و سوژه را دارد.

وی با بیان اینکه اربعین بزرگ‌ترین تجمع آیینی جهان است و رسانه‌ها باید این رویداد را از یک تجمع صرف، به یک پدیده فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تبدیل کنند، افزود: صحنه‌های زیبایی در این راهپیمایی خلق می‌شود و لنز دوربین و قلم خبرنگاران باید درگیر این صحنه‌ها باشد و از سوژه‌هایی که نشان‌دهنده ایثار، خدمت و عشق حسینی است، غافل نشوند.

استاندار ایلام با اشاره به جابجایی روزانه دو و نیم برابر جمعیت مهران، که حدود ۲۰۰۰ نفر را در بر می‌گیرد، تصریح کرد: اقدامات خاصی در حوزه ترابری اربعین انجام شده است و هماهنگی‌های مطلوبی در این حوزه صورت گرفته و از خبرنگاران خواست که با حضور در پایانه مرزی و مشاهده نزدیک این تلاش‌ها، زیبایی‌های این حرکت بزرگ را به تصویر بکشند.

کرمی با اشاره به اینکه زیرساخت‌های مرز مهران هر سال توسعه می‌یابد، خاطرنشان کرد: مرز مهران به دلیل نزدیکی و امنیت، همواره اولین انتخاب زائران است و باید این مزیت‌ها به خوبی روایت شود و همچنین با اشاره به بازگشایی مرز چیلات و پیگیری‌های انجام‌شده برای منطقه آزاد، گفت که توسعه مرزهای استان، زمینه‌های رونق اقتصادی و تسهیل تردد زائران را فراهم می‌کند.

وی در پایان با قدردانی از حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در این رویداد، تأکید کرد: رسانه‌ها با انعکاس صحیح و دقیق ابعاد مختلف اربعین، می‌توانند نقش مؤثری در تقویت جبهه مقاومت و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ایفا کنند و همچنین از فرماندار مهران و همه دست‌اندرکاران خدمات‌رسانی به زائران تقدیر کرد و برای همه آنان آرزوی توفیق کرد.

کد مطلب 6900970

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