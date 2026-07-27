جزئیات نشست کمیسیون صنایع مجلس با رئیس بانک مرکزی؛ تاکید بر تامین ارز

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (دوشنبه ۵ مرداد ماه) با عبدالناصر همتی در محل بانک مرکزی برگزار شد.

رضا علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در این نشست، گفت: در این نشست موضوعاتی پیرامون حوزه ارز به ویژه نحوه تامین ارز مورد نیاز تولید و صنعت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به رغم فشارهای سنگین ناشی از جنگ و اعمال تحریم‌های ظالمانه که به کشور تحمیل شده است اما باید از رئیس کل بانک مرکزی تشکر کنیم که مدیریت مطلوبی در حوزه ارز داشته است.

وی یادآور شد: کاهش محدودیت رفع تعهد ارزی برای تسهیل امور مورد انتظار بخش تولید، صنعت و فعالان اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که اعضای کمیسیون در این نشست بر آن تاکید داشتند.

علیزاده افزود: امیدواریم با توجه به دیدگاه‌ها، تجارب و تخصص همتی بتوانیم شاهد اتخاذ تصمیمات مطلوبی در حوزه تامین ارز مورد نیاز حوزه تولید و صنعت باشیم و اجازه ندهد بن‌بستی در اداره کشور و امور تولیدکنندگان ایجاد شود کمااینکه در این نشست نیز مقرر شد راهکارهای ارائه شده توسط نمایندگان را برای بهبود شرایط اقتصادی بررسی کنند تا موانع موجود در مسیر تولیدکنندگان رفع شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: بی‌تردید مجلس، دولت و بانک مرکزی به صورت همسو در جهت رفع مشکلات مردم و واحدهای تولیدی و صنعتی حرکت می‌کنیم و قطعاً از این بحران نیز عبور خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همتی در این نشست دستور داد برای سیاست‌های ارزی در ادامه مسیر به ویژه در حوزه تسهیل امور تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی اقدامات جدی انجام شود چراکه بانک مرکزی مسئولیت خطیری بر عهده دارد و باید تصمیمات کارشناسی اتخاذ کند تا معادلات اقتصادی در بازار به درستی حل شده و مهار تورم، کنترل نقدینگی و نرخ ارز نیز مدنظر قرار گیرد.

علیزاده تاکید کرد: نتیجه این نشست نشان داد که یک عقلانیتی در این مجموعه حاکم است که شرایط را به صورت مستمر رصد می‌کند و گزینه‌هایی نیز در آن در حال بررسی است که قطعاً به رفع مشکلات اقتصادی کشور منتهی خواهد شد.

بانک مرکزی اقدامات اساسی برای تامین ارز انجام داده است

در ادامه، عبدالناصر همتی نیز گفت: این نشست جزو نادر نشست‌هایی بود که مباحث فنی و بسیار تخصصی را با تمرکز بر حوزه صنعت کشور و واحدهای تولیدی با حضور نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار دادیم و تصمیمات مطلوبی را نیز اتخاذ کردیم.

وی یادآور شد: هم اکنون شرایط سختی به دلیل تحریم ها و محدودیت نقل و انتقال ارزی بر حوزه اقتصادی کشور حاکم شده است، اما بانک مرکزی اقدامات اساسی در جهت تامین ارز برای حوزه دارو و کالاهای اساسی انجام داده است و در این مسیر از حمایت از صنعت نیز غافل نشده‌ایم.

همتی ادامه داد: تاکنون تعدادی از صنایع به دلیل حملات دشمن آسیب دیده اند و بخشی هم به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند، بنابراین بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته به دنبال تامین اعتبارات لازم برای آنها هستیم.

رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس تاکید کردند که در حوزه تامین ارز به صادرکنندگان و واردکنندگانی که کالاهای موردنظر وزارت صمت را وارد کنند، آزادی عمل داده شود که قطعاً این مهم را پیگیری خواهیم کرد.

همتی اظهار کرد: ما در مورد نقدینگی نیز سعی کردیم اعتبارات لازم را برای صنایع با توجه به افزایش نرخ ارز در پی حذف ارز ترجیحی تامین کنیم، همچنین ترمز تورم را با ابزارهایی که در اختیار داریم از ماه گذشته کشیدیم و در اینجا اعلام می‌کنم به رغم نگرانی‌هایی که وجود داشت در تیرماه نرخ تورم ماهانه نسبت به خردادماه به نصف رسید و در ماه‌های آینده نیز کاهش بیشتری خواهد داشت.