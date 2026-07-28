https://mehrnews.com/x3cGjK ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸ کد مطلب 6901195 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸ بسته خبری شبانه ۶ مرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۶ مردادماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 16 MB کد مطلب 6901195 کپی شد مطالب مرتبط اختصاص هزار میلیارد برای بیماران خاص و نیازمند سیستان و بلوچستان موسیقی «عرفانی» در فرهنگ بلوچی سیستان؛ سرزمین رنگ ها و طعمهای ماندگار با قدمت چند هزار ساله پلیس فتای سیستان و بلوچستان نیرو جذب میکند تردد در محور زاهدان - خاش به حالت عادی بازگشت برچسبها زاهدان بسته خبری بیماری صعب العلاج
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