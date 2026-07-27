تردد در محور زاهدان - خاش به حالت عادی بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه فراجا سیستان و بلوچستان اعلام کرد: روز گذشته در کیلومتر ۱۵ محور زاهدان به خاش، بر اثر انفجار یک تله انفجاری، بخشی از سطح راه دچار آسیب شد که این موضوع برای مدت کوتاهی در تردد وسایل نقلیه اختلال ایجاد کرد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، نیروهای پلیس راه و عوامل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در محل حاضر شدند و با اجرای تمهیدات ترافیکی، عبور و مرور خودروها از طریق مسیر کنارگذر برقرار شد تا تردد در این محور متوقف نشود.

با تلاش شبانه‌روزی عملیات مرمت و بهسازی بخش آسیب‌دیده با سرعت انجام شد و تا ساعت ۲۴ شب گذشته، مسیر به طور کامل بازسازی و برای تردد وسایل نقلیه بازگشایی شد.