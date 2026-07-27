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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

اختصاص هزار میلیارد برای بیماران خاص و نیازمند سیستان و بلوچستان

اختصاص هزار میلیارد برای بیماران خاص و نیازمند سیستان و بلوچستان

زاهدان- استاندار سیستان و بلوچستان از اختصاص یک‌هزار میلیارد ریال برای حمایت از بیماران خاص، صعب‌العلاج، سرطانی و پیوندی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور بیجار عصر دوشنبه در حاشیه آیین امضای تفاهم‌نامه اختصاص ۱۰۰۰ میلیارد ریال برای حمایت از بیماران خاص و نیازمند سیستان و بلوچستان، گفت: بر اساس این توافق، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران متعهد شده است تا سقف یک‌هزار میلیارد ریال از هزینه‌های دارویی و درمانی بیماران نیازمند معرفی‌شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را تأمین کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هزینه‌های درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج گاهی خانواده‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند، افزود: این تفاهم‌نامه با هدف کاهش فشار مالی بر بیماران، جلوگیری از وقفه در روند درمان و افزایش دسترسی اقشار نیازمند به خدمات درمانی به امضا رسیده است.

وی ادامه داد: بر اساس این تفاهم‌نامه، بیماران واجد شرایط از سوی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان شناسایی و پس از بررسی و تأیید مدارک، از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده بهره‌مند خواهند شد.

بیجار این تفاهم‌نامه را گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت در سلامت دانست و خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های ملی برای ارتقای خدمات درمانی و حمایت از مردم، به‌ویژه بیماران نیازمند، از اولویت‌های مدیریت استان است و این همکاری می‌تواند بخشی از دغدغه‌های درمانی خانواده‌ها را کاهش دهد.

کد مطلب 6901063

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