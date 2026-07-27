به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه دوشنبه در نشست با جمعی از مشاوران روان‌شناس استان قم با اشاره به اهمیت برنامه‌های تربیتی و مشاوره‌ای در مدارس، بر ضرورت استمرار این اقدامات و پرهیز از اجرای مقطعی آنها تأکید کرد و گفت: دستیابی به نتایج ماندگار در حوزه تربیتی مستلزم برنامه‌ریزی بلندمدت، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مؤثر خانواده‌ها است.



وی با بیان اینکه استانداری از اجرای این برنامه‌ها حمایت خواهد کرد، افزود: با جمع‌بندی دیدگاه‌های کارشناسی و تأمین منابع مورد نیاز، می‌توان دامنه فعالیت‌های تربیتی و مشاوره‌ای را در سطح استان توسعه داد و اثربخشی آنها را افزایش بخشید.



استاندار قم با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه مشاوره و فعالیت‌های تربیتی استان اظهار کرد: بهره‌گیری از توان متخصصان این حوزه باید به شکلی هدفمند دنبال شود تا بخشی از خدمات در محیط مدارس و بخشی دیگر با همکاری نهادهای مرتبط در خارج از مدارس ارائه شود.



وی ادامه داد: تجربه اجرای برخی طرح‌های آزمایشی در مدارس استان طی سال گذشته نشان داد که حضور مشاوران و اجرای برنامه‌های هدفمند می‌تواند در ارتقای وضعیت فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کند هرچند تقویت ارتباط میان مدرسه، خانواده و محله همچنان یک ضرورت جدی است.



برنامه‌های تربیتی باید استمرار داشته باشند



بهنام‌جو با اشاره به ضرورت ارزیابی مستمر فعالیت‌های انجام‌شده در مدارس گفت: لازم است اجرای برنامه‌های تربیتی و مشاوره‌ای به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار گیرد تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف، مسیر تحقق اهداف با دقت بیشتری دنبال شود.



وی افزود: دریافت بازخوردهای منظم از نتایج اقدامات انجام‌شده، زمینه تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اصلاح فرآیندها را فراهم می‌کند و موجب می‌شود برنامه‌ها بر پایه واقعیات میدانی ادامه یابد.



استاندار قم هدف اصلی این اقدامات را تعالی بنیان خانواده و تربیت نسل آینده عنوان کرد و گفت: مدرسه مهم‌ترین بستر شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان است و باید با برنامه‌ریزی منسجم، زمینه رشد همه‌جانبه آنان فراهم شود.



وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به جوانان در آستانه ازدواج و تشکیل خانواده اظهار کرد: فعالیت‌های مشاوره‌ای نباید تنها به فضای مدرسه محدود شود بلکه باید میان مدرسه، خانواده و محیط اجتماعی پیوندی مؤثر برقرار شود تا آثار این برنامه‌ها ماندگار باشد.



مدیران توانمند نقش تعیین‌کننده‌ای دارند



استاندار قم با تأکید بر لزوم آسیب‌شناسی دقیق وضعیت موجود در مدارس گفت: انتظار می‌رود مشاوران و متخصصان حوزه روان‌شناسی با ارائه تصویری روشن از شرایط موجود، میزان اثربخشی اقدامات و نیازهای واقعی مدارس، زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده را فراهم کنند.



وی افزود: هر اندازه اطلاعات دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تر در اختیار مدیران قرار گیرد، امکان برنامه‌ریزی هدفمند و تخصیص مناسب منابع نیز افزایش خواهد یافت.



بهنام‌جو نقش مدیران مدارس را در ایجاد تحول بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: انتخاب مدیران توانمند، باانگیزه و دارای نگاه تربیتی می‌تواند فضای مدارس را متحول کرده و امید و نشاط بیشتری در میان دانش‌آموزان ایجاد کند.



وی با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی در میان دانش‌آموزان از جمله گرایش به رفتارهای پرخطر و ضعف در مهارت‌های ارتباطی گفت: توسعه برنامه‌های پیشگیرانه باید با جدیت بیشتری دنبال شود و همه دستگاه‌ها نیز مسائل و چالش‌های خود را به صورت شفاف مطرح کنند تا امکان حمایت و تأمین منابع مورد نیاز به شکل هدفمند فراهم شود.



استاندار قم در پایان با تأکید بر لزوم هم‌افزایی میان همه بخش‌های مرتبط خاطرنشان کرد: تداوم برنامه‌های مهارت‌های زندگی، تقویت ارتباط خانواده و مدرسه و بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان حوزه مشاوره، زمینه‌ساز ارتقای کیفیت زندگی دانش‌آموزان و کاهش آسیب‌های اجتماعی در استان خواهد بود.