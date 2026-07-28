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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۸

حماسه حضور زاهدانی ها در شب ۱۴۸

حماسه حضور زاهدانی ها در شب ۱۴۸

زاهدان- مردم شهر زاهدان در خونخواهی از رهبر شهید در صد و چهل و هشتمین شب از شهادت قائد امت تجمع برگزار کردند.

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کد مطلب 6901262

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