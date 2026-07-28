https://mehrnews.com/x3cGm6 ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۸ کد مطلب 6901262 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۵:۳۸ حماسه حضور زاهدانی ها در شب ۱۴۸ زاهدان- مردم شهر زاهدان در خونخواهی از رهبر شهید در صد و چهل و هشتمین شب از شهادت قائد امت تجمع برگزار کردند. دریافت 27 MB کد مطلب 6901262 کپی شد مطالب مرتبط اختصاص هزار میلیارد برای بیماران خاص و نیازمند سیستان و بلوچستان موسیقی «عرفانی» در فرهنگ بلوچی سیستان؛ سرزمین رنگ ها و طعمهای ماندگار با قدمت چند هزار ساله برچسبها زاهدان تجمع مردمی رهبر شهید
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