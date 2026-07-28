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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۶

تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران به یک میلیون نفر رسید

تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران به یک میلیون نفر رسید

ایلام - استاندار ایلام گفت: از اول ماه صفر تاکنون تردد زوار اربعین حسینی از مرز مهران به یک میلیون نفر رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح امروز سه شنبه در مرز مهران اظهار کرد:موج زائران همچنان در حال ورود به مرز مهران است و روند تردد در این گذرگاه بین‌المللی با نظم و سرعت مطلوب ادامه دارد.

وی افزود: براساس اعلام استاندار ایلام، از بامداد امروز تاکنون ۷۲ هزار تردد و در مجموع طی شبانه روز گذشته ۱۷۴ هزار تردد در مهران ثبت شده است و از ابتدای ماه صفر تاکنون میزان مترددین از این مرز به یک میلیون نفر نفر رسید.

وی با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به زائران، افزود: هم‌اکنون ۱۰۰ گیت فعال در مرز مهران مشغول خدمت‌رسانی هستند و عملیات حمل‌ونقل نیز به‌صورت روان در حال انجام است.

کرمی افزود: همچنین تاکنون ۹۰۰ دستگاه اتوبوس و ون از پارکینگ‌ها به پایانه جابه‌جا شده‌اند؛ ناوگانی که توان انتقال حدود ۳.۵ میلیون نفر را دارد.

استاندار ایلام با تأکید بر نقش تجربه و آمادگی مردم استان در میزبانی از زائران اظهار کرد: ایلام سالانه میزبان تردد حدود ۸ میلیون نفر است و مردم این استان همواره با مشارکت فعال خود، جلوه‌های زیبایی از خدمت‌رسانی و مهمان‌نوازی را به نمایش گذاشته‌اند.

رئیس ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌های اربعین در مسیر ایلام تا مهران گفت: ۱۰۲ کیلومتر مسیر چهارخطه، بهسازی مطلوب مبادی ورودی استان و استقرار ۵۲ موکب در مهران و پایانه، شرایط مناسبی را برای خدمت‌رسانی به زائران فراهم کرده است.

وی افزود: در ۱۲۴ پارکینگ، ظرفیت پارک ۱۵۰ هزار خودرو با همکاری پلیس پیش‌بینی شده و امدادرسانی خودروهای سایپا و ایران‌خودرو نیز فعال است.

به گفته استاندار ایلام، همچنین ۷ شهرداری معین از تهران، قزوین و البرز با ۷۰۰ نیرو و ماشین‌آلات لازم در پایانه مستقر شده‌اند و خدمات لحظه‌ای تحت نظارت مستمر ارائه می‌شود.

کرمی با اشاره به ایجاد سایبان و مه‌پاشی در پایانه مهران گفت: این امکانات موجب کاهش محسوس دما و تسهیل تردد زائران شده است. به گفته او، وجود نمازخانه‌ها و موکب‌های فرهنگی و رسانه‌ای، ایلام و مهران را به «پایتخت خادمان سیدالشهدا» تبدیل کرده است.

کد مطلب 6901343

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