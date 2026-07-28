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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

زائران اربعین حسینی از مزیت‌های مرز باشماق می‌گویند

زائران اربعین حسینی از مزیت‌های مرز باشماق می‌گویند

مریوان- زائران اربعین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با عبور از مرز باشماق از مزیت‌های این مرز می‌گویند.

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کد مطلب 6901356

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