https://mehrnews.com/x3cGp2 ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ کد مطلب 6901356 استانها کردستان استانها کردستان ۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹ زائران اربعین حسینی از مزیتهای مرز باشماق میگویند مریوان- زائران اربعین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با عبور از مرز باشماق از مزیتهای این مرز میگویند. دریافت 22 MB کد مطلب 6901356 کپی شد مطالب مرتبط زائران اربعین اول به مرز شلمچه و سپس به مرز چذابه مراجعه کنند مرز خسروی کماکان بسته است/ زائران از مرز مهران استفاده کنند برچسبها اربعین حسینی کردستان مرز باشماق ایران جانفدا در مسیر اباعبدالله
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