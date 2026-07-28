به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در آخرین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین نمایندگان کشورمان در تفنگ ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.



در پایان دور مقدماتی، تیم میکس ایران با ترکیب شرمینه چهل امیرانی و امیرمحمد نکونام با ۶۲۹/۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. تیم میکس دیگر ایران با ترکیب نجمه خدمتی و هادی غره‌باقی با ۶۲۷/۹ امتیاز جایگاه چهاردهم را به خود اختصاص داد.



در تفنگ میکس ۳۵ تیم با هم رقابت کردند و در پایان دو تیم از چین و دو تیم از هند راهی فینال شدند.



هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربیش و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی بر عهده دارد.



رقابت‌های تراپ میکس نیز در حال برگزاری است و مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند در این بخش رقابت خود را آغاز کردند.