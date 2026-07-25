چهل امیرانی در تفنگ ۱۰ متر هشتم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان در جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین شرمینه چهل امیرانی که با امتیاز ۶۳۱/۷ به عنوان نفر هشتم راهی فینال شده بود، در رده هشتم ایستاد.
هدایت تیم تفنگ کشورمان را محمد زائر رضایی به عنوان سرمربی و امیر حسین گلپسند به عنوان مربی برعهده دارند.
جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.
نماینده ایران در فینال تفنگ بادی ۱۰ متر بانوان جام جهانی تیراندازی هانگژوی چین در پایان رقابت فینال در جایگاه هشتم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، در فینال تفنگ ۱۰ متر بانوان در جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین شرمینه چهل امیرانی که با امتیاز ۶۳۱/۷ به عنوان نفر هشتم راهی فینال شده بود، در رده هشتم ایستاد.
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