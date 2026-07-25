به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین مسابقات تپانچه بادی ۱۰ متر بانوان برگزار شد و هانیه رستمیان ملی‌پوش ایران با عملکردی قابل قبول به فینال این رقابت‌ها راه یافت.

رستمیان در مرحله مقدماتی با ثبت امتیاز ۵۷۹ و قرار گرفتن در رده ششم جواز حضور در فینال را کسب کرد. در این ماده سه تیرانداز از چین دو نماینده از کره جنوبی، یک تیرانداز از هند و نماینده ایران هشت فینالیست مسابقات را تشکیل دادند.

در مرحله نهایی ملی‌پوش ایران رقابت نزدیکی با حریفان خود داشت و در مرحله شوت‌آف موفق شد تیرانداز کره جنوبی را پشت سر بگذارد. رستمیان در پایان با قرار گرفتن در جایگاه سوم مدال برنز این رقابت‌ها را از آن خود کرد. در این ماده تیراندازان چین و هند به ترتیب صاحب مدال‌های طلا و نقره شدند.

مدال برنز هانیه رستمیان از این جهت اهمیت دارد که تیراندازی ایران پس از یک سال بار دیگر در رقابت‌های برون‌مرزی رده سنی بزرگسالان به مدال رسید.

هانیه رستمیان عضو تیم ملی تپانچه پس از کسب مدال برنز در رشته تپانچه ۱۰ متر در رقابتهای جام جهانی هانگژو اظهار کرد: من خوشحال و هیجان زده هستم که در اولین رقابت خود در سال ۲۰۲۶ مدال به دست آوردم.



وی در خصوص رقابت نزدیک در شوت آف گفت: توانستم بر خودم مسلط باشم. کار سختی در این مرحله داشتم. همه تیراندازان حاضر در فینال حرفه‌ای هستند. من توانستم با تیر مناسب و حفظ آرامش در شوت آف پیروز شوم و یک مدال ارزشمند برای خوم و کشورم ایران به دست آورم.