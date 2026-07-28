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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

پایان کار تیراندازان ایران در جام جهانی هانگژو با یک مدال برنز

پایان کار تیراندازان ایران در جام جهانی هانگژو با یک مدال برنز

تیم تراپ میکس ایران در پایان مرحله مقدماتی جام جهانی هانگژو در رده بیست‌ودوم قرار گرفت تا پرونده کاروان تیراندازی ایران با یک مدال برنز بسته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پایان دور مقدماتی رقابت‌های تراپ میکس در جام جهانی هانگژو تیم ایران با ترکیب مرضیه پرورش‌نیا و محمد بیرانوند با ۱۳۲ امتیاز در رده بیست و دوم ایستاد.

در تراپ میکس محمد بیرانوند ۷۲ امتیاز (۲۴ ، ۲۴ ،۲۴) و مرضیه پرورش‌نیا ۶۲ امتیاز ( ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۰) کسب کردند. هدایت تیم تراپ را علی افسری بر عهده دارد.

با برگزاری رقابت‌های تراپ میکس، پرونده کاروان تیراندازی ایران در جام جهانی چین با یک مدال برنز توسط هانیه رستمیان در تپانچه ۱۰ متر بانوان بسته شد.

کد مطلب 6901485

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