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۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۳

جام جهانی تیراندازی- هانگژو

ناکامی میلی‌متری گل‌خندان در صعود به فینال جام جهانی

ناکامی میلی‌متری گل‌خندان در صعود به فینال جام جهانی

در ادامه رقابت‌های جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین وحید گل‌خندان با ثبت امتیاز ۵۸۲ و کسب جایگاه یازدهم از رسیدن به فینال باز ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، در پنجمین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر در خط آتش ایستادند.

در پایان این رقابت‌ها وحید گل‌خندان با امتیاز ۵۸۲ در رده یازدهم ایستاد و تنها یک امتیاز اختلاف از صعود به فینال باز ماند. جواد فروغی، دیگر نماینده کشورمان با ۵۷۴ امتیاز چهل و پنجم شد و محمد رسول عفتی با ۵۸۶ امتیاز در جایگاه شصت و سوم قرار گرفت.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی برعهده دارند.

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است و تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.

کد مطلب 6899349

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