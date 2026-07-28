به گزارش خبرنگار مهر، حسین بهرامی صبح سهشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای تدوینشده برای توسعه بخش باغبانی اظهار کرد: این سازمان با تکیه بر ظرفیتهای اقلیمی استان و استفاده از دانش فنی، برنامههای متعددی را برای افزایش تولید، بهبود بهرهوری و توسعه سرمایهگذاری در بخش باغبانی در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه توسعه باغات و گلخانهها از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی استان است، تصریح کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، در سال باغی ۱۴۰۵ توسعه سطح باغات، توسعه گلخانهها، اصلاح و احیای باغات فرسوده، سرشاخهکاری باغات، حذف و جایگزینی درختان کمبازده، توسعه گیاهان دارویی و افزایش سطح باغات در اراضی شیبدار با جدیت دنبال خواهد شد.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه مهم تولیدات باغی استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۸ هزار و ۷۰هکتار باغ بارور در استان وجود داشته که میزان تولید آن بالغ بر ۲۶۲هزار و ۸۰۰ تن بوده است و برای سال ۱۴۰۵ نیز حفظ و افزایش این ظرفیت تولیدی در دستور کار قرار دارد.
بهرامی ادامه داد: توسعه حدود ۱۰۵ هکتار باغ جدید، اجرای عملیات سرشاخهکاری در ۶۰۵ هکتار، اصلاح و احیای ۳۵۴۶ هکتار باغ، حذف و جایگزینی ۴۵۰ هکتار باغات فرسوده، توسعه ۵۰ هکتار گیاهان دارویی و توسعه گلخانهها از جمله اهداف مهم پیشبینی شده در برنامههای سال جاری است.
وی با اشاره به اهمیت توسعه کشتهای گلخانهای اظهار داشت: در حال حاضر دهها واحد گلخانهای فعال در سطح استان مشغول تولید هستند و رفع مشکلات زیرساختی، تأمین انرژی، تجهیز واحدها و افزایش بهرهوری این مجموعهها با همکاری دستگاههای اجرایی دنبال میشود.
رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری همچنین از اجرای طرحهای پایلوت و تحقیقاتی در حوزه باغبانی خبر داد و گفت: بررسی ژنوتیپهای امیدبخش بادام، ارزیابی سازگاری ارقام تجاری پکان، گزینش ارقام میوههای معتدله و انگور از جمله طرحهای تحقیقاتی در حال اجرا در شهرستانهای مختلف استان است که نقش مهمی در ارتقای دانش فنی و افزایش عملکرد باغات خواهد داشت.
وی تأکید کرد: استفاده از یافتههای تحقیقاتی، توسعه فناوریهای نوین، حمایت از بهرهبرداران و تکمیل زنجیره تولید، از مهمترین سیاستهای سازمان جهاد کشاورزی استان برای تحقق امنیت غذایی، افزایش درآمد باغداران و توسعه پایدار بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با همافزایی همه دستگاههای مرتبط، اهداف پیشبینیشده سال زراعی ۱۴۰۵ـ۱۴۰۶ بهطور کامل محقق شده و شاهد جهش تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات باغی استان باشیم.
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