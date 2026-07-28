گرمای شدید و مدیریت مصرف انرژی کرمانشاه را چهارشنبه تعطیل کرد

جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعطیلی روز چهارشنبه هفتم مردادماه در سراسر استان خبر داد.
وی اظهار کرد: بر اساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان و با موافقت استاندار کرمانشاه، تمامی ادارات و دستگاههای اجرایی دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه و نهادهای عمومی غیردولتی در روز چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵ تعطیل خواهند بود.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه هدف از اتخاذ این تصمیم را مدیریت ناترازی انرژی و کاهش مصرف برق در پی افزایش دمای هوا عنوان کرد و افزود: اجرای این مصوبه با هدف پایداری شبکه انرژی و مدیریت شرایط موجود انجام میشود.
بالایی تأکید کرد: دستگاههای خدماترسان و مراکز دارای مأموریتهای ضروری از جمله مجموعههای انتظامی، امدادی، درمانی و سایر خدمات تعطیلناپذیر، مطابق روال معمول به فعالیت خود ادامه خواهند داد و این مصوبه شامل آنها نمیشود.
وی همچنین از مدیران دستگاههای اجرایی خواست پس از پایان ساعت کاری امروز تا آغاز فعالیت ادارات در روز بعد، تمامی تجهیزات سرمایشی و سامانههای روشنایی را بهجز موارد ضروری و اضطراری خاموش کنند تا در مدیریت مصرف انرژی همکاری لازم صورت گیرد.
کرمانشاه- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از تعطیلی تمامی ادارات، بانکها و نهادهای عمومی غیردولتی استان در روز چهارشنبه ۷مرداد به دلیل مدیریت مصرف انرژی و تداوم گرما خبر داد.
جلیل بالایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تعطیلی روز چهارشنبه هفتم مردادماه در سراسر استان خبر داد.
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