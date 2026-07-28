به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور بیرانوند اظهار کرد: در اواسط تیرماه سال جاری، یکی از شهروندان با مراجعه به پایگاه هشتم پلیس آگاهی از سرقت اموال خود شکایت کرد و در اظهاراتش گفت برای انجام امور درمانی به بیمارستان فارابی مراجعه کرده بود که مقابل بیمارستان، فردی ناشناس با تعارف یک لیوان چای، وی را بیهوش کرده و پس از انتقال به بخش درمانی توسط کارکنان بیمارستان، هنگام به‌هوش آمدن متوجه سرقت اموال همراه خود شده است.

وی افزود: با توجه به حساسیت پرونده، کارآگاهان بلافاصله تحقیقات تخصصی را آغاز کرده و ضمن حضور در محل وقوع جرم، اقدامات میدانی، اطلاعاتی و پلیسی را برای شناسایی عامل سرقت در دستور کار قرار دادند.

رئیس پایگاه هشتم پلیس آگاهی ادامه داد: در نتیجه اقدامات فنی و تخصصی، هویت متهم شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، محل اختفای وی در یکی از مسافرخانه‌های شهر تهران شناسایی شد.

سرهنگ بیرانوند تصریح کرد: کارآگاهان در عملیاتی غافلگیرانه متهم را دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل کردند. متهم در جریان بازجویی‌ها، ضمن اعتراف به سرقت از شاکی به شیوه بیهوش کردن، به ارتکاب ۱۰ فقره سرقت دیگر با همین شگرد نیز اقرار کرد.

وی با بیان اینکه تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و کشف دیگر سرقت‌های احتمالی ادامه دارد، گفت: متهم با دستور مقام قضایی در اختیار پایگاه هشتم پلیس آگاهی قرار دارد و نتایج تکمیلی این پرونده متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.