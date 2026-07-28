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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۲

دستگیری عامل اصلی قتل یک پسر جوان در رفسنجان

دستگیری عامل اصلی قتل یک پسر جوان در رفسنجان

کرمان- فرمانده انتظامی رفسنجان از دستگیری عامل اصلی قتل یک پسر جوان مربوط به پرونده‌ یک ماه گذشته حوزه کلانتری ۱۳ این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، در تشریح این خبر گفت: در تیر ماه سال جاری یک پسر ۱۹ ساله توسط یک پسر جوان دیگر در اثر ضربات چاقو به قتل رسید و موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی رفسنجان قرار دادند.

وی افزود: در این راستا ماموران با اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسی دقیق سرنخ‌های موجود موفق شدند مخفیگاه متهم را در شهرستان شهریار استان تهران شناسایی و وی را دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان با اشاره اعتراف متهم به ارتکاب قتل به دلیل نزاع، خاطرنشان کرد: پرونده این قتل برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.

کد مطلب 6901297

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