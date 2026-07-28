دستگیری عامل اصلی قتل یک پسر جوان در رفسنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد خواجه پور، در تشریح این خبر گفت: در تیر ماه سال جاری یک پسر ۱۹ ساله توسط یک پسر جوان دیگر در اثر ضربات چاقو به قتل رسید و موضوع در دستور کار اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی رفسنجان قرار دادند.

وی افزود: در این راستا ماموران با اقدامات اطلاعاتی گسترده و بررسی دقیق سرنخ‌های موجود موفق شدند مخفیگاه متهم را در شهرستان شهریار استان تهران شناسایی و وی را دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به پلیس آگاهی منتقل کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان رفسنجان با اشاره اعتراف متهم به ارتکاب قتل به دلیل نزاع، خاطرنشان کرد: پرونده این قتل برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.