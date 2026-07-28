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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸

همه دستگاه‌های خراسان شمالی برای دهه پایانی ماه صفر آماده‌باش باشند

همه دستگاه‌های خراسان شمالی برای دهه پایانی ماه صفر آماده‌باش باشند

بجنورد- معاون استاندار خراسان شمالی بر آماده‌باش کامل دستگاه‌های اجرایی در دهه پایانی ماه صفر تأکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید برای ارائه خدمات مطلوب به زائران در آمادگی کامل باشند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سیدمجتبی علوی مقدم صبح سه‌شنبه در جلسه ستاد اربعین خراسان‌شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: بدیهی است که ارایه خدمات در هر مقصدی، مستلزم خرید بلیط و ضریب اشغال صندلی مطلوب است.

وی افزود: با این حال با پیگیری‌های مجدانه مدیریت ارشد استان، برخی شرکت‌های هواپیمایی برای برقراری پروازها به عرصه آمدند و اکنون وظیفه مردم و مسوولان است که با استقبال از این فرصت، زمینه را برای تثبیت و افزایش پروازها فراهم آورند.

علوی مقدم به آمادگی استان برای استقبال از زائران در دهه پایانی ماه صفر اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های عضو ستاد خدمات اجرایی سفر باید در دهه پایانی ماه صفر در وضعیت آماده‌باش کامل قرار گیرند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان‌شمالی تصریح کرد: با توجه به حجم ترددها در این ایام، نیروهای امدادی باید در نقاط استراتژیک مستقر باشند و نظارت بر قیمت‌گذاری خدمات، به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل و اقامتگاه‌ها با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی بین ستاد استقبال از زائران پیاده با ستاد اجرایی خدمات سفر تاکید کرد و گفت: تقویت این تعاملات موجب می‌شود تا ظرفیت‌های خودجوش مردمی در کنار توان لجستیکی دولت قرار گرفته و خروجی کار رضایتمندی حداکثری مردم باشد.

کد مطلب 6901559

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