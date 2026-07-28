امروز ۱۲۱ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۲۴ شب گذشته تا ساعت ۱۰ و نیم صبح امروز، بیش از ۱۲۱ هزار تردد در این مرز ثبت شده است و از ابتدای ماه صفر تاکنون نیز بیش از ۹۵۰ هزار تردد در مرز مهران به ثبت رسیده است و پیش‌بینی می‌شود امروز شاهد عبور از مرز یک میلیون تردد باشیم.

وی با بیان اینکه در شبانه‌روز گذشته (دوشنبه) بیش از ۱۷۵ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است، افزود: با تمهیدات اندیشیده‌شده، خوشبختانه تردد زائران در امنیت کامل، با اطمینان و آرامش در حال انجام است و تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان با هماهنگی کامل پای کار هستند و با کمک مردم شریف استان، به ویژه شهرستان مهران، تاکنون هیچ گونه مشکلی در روند تردد زائران مشاهده نشده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار ایلام با اشاره به فعالیت بیش از ۴۰۰ موکب در سطح استان و حدود ۶۰ موکب در مرز بین‌المللی مهران، تصریح کرد: این مواکب با ارائه خدمات متنوع، نیازمندی‌های زائران را برطرف می‌کنند و بیشترین توسعه زیرساخت‌ها در حوزه راه‌ها صورت گرفته است و بخش مهمی از جاده ارتباطی ایلام به مهران چندبانده شده است و همچنین زیرساخت‌های ثابت و پایدار در حال استقرار هستند.

صالحیان با اشاره به اینکه اربعین حسینی یکی از مهم‌ترین مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در اتحاد و همبستگی ملی و جهان اسلام است، خاطرنشان کرد: دستگاه‌های فرهنگی نیز با برگزاری نماز جماعت چند نوبت در پایانه برکت و نقطه صفر مرزی، فضایی معنوی برای زائران فراهم کرده‌اند و کل حرکت اربعین، یک حرکت فرهنگی است و ستاد اربعین اهتمام ویژه‌ای به کارهای فرهنگی دارد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های رسانه‌ها در بازنمایی این کنگره عظیم بین‌المللی، گفت: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس عظمت اربعین به مردم استان، کشور و سطح منطقه و بین‌المللی دارند و جای تقدیر و تشکر دارد و امیدواریم با هماهنگی همه دستگاه‌ها، شاهد سفری ایمن و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.